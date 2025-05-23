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台南鳳梨空運日本 富良野議長傳影片讚好吃
日本北海道富良野市今年採購台南市「在欉黃」金鑽鳳梨3公噸，5月15日空運日本，富良野市議長渋谷正文傳送1歲多孫女吃得津津有味影片給台南市長黃偉哲，大讚好吃。
台南市政府今天新聞稿指出，富良野市近期採購台南金鑽鳳梨3.019公噸，渋谷正文盛讚鳳梨鮮甜強烈，家人也十分喜愛，小孫女一口接一口吃得津津有味，吃到停不下來。
渋谷正文也在社群表示，美味食物記憶會一直留存心中，台南鳳梨深受富良野市民喜愛。
市府表示，幼兒表達最誠實直接，證明台南鳳梨魅力席捲國內外，大人小孩吃得開心；期盼台南市和富良野市延續友好情誼，開創更多機會，將台南產物推展到國際。
黃偉哲與富良野市長北猛俊去年8月簽署友好交流協定，宣布台南市與富良野市締結為友誼市，也促成台南鳳梨採購。
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