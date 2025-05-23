台南餐飲工會志工包1200個粽子 勞工局助分送身障勞工

台南市勞工局今天與台南市餐飲產業工會、喜憨兒台南庇護工場合作，前往全市21個行政區分送身心障礙朋友送上香氣四溢的粽子與油飯禮盒，傳遞佳節問候。

勞工局長王鑫基表示，非常感謝台南市餐飲產業工會郭國仁理事長每年自掏腰包熱心投入公益，帶領工會會員志工發揮精湛手藝，製作美味粽子，關懷弱勢勞工。

郭國仁說，2017年開始端午節號召工會專業會員志工製作粽子，再分送給職災勞工慰問，最近三年擴大服務身障人士。今年1000多個粽子都是傳統口味，料好味美。

喜憨兒台南庇護工場也與全家便利商店合作募集社會善心人士認捐，並由庇護員工製作油飯禮盒，王鑫基與勞工局人員分送到身心障礙者家中。也藉此多了解生活與就業需求。

勞工局表示，鼓勵有任何就業相關問題的身心障礙者隨時尋求協助，期盼他們能穩定留在職場上，不僅達成經濟獨立，更在工作中實現自我價值。

智青阿峰透過勞工局職業重建服務窗口職管員與支持性就業服務員協助，順利媒合進入歸南國小擔任廚務人員，負責備料、推送餐桶至教室及清潔環境等工作。初到職場時，阿峰在就服員的密集陪伴與前輩的細心教導下，很快熟悉各項工作流程，也受到學校營養師的讚許，現在的他，不僅能獨立完成任務、實現自我價值，也是個值得信賴的好夥伴。

勞工局也邀集身障職業訓練單位天主教瑞復益智中心主任李雪瑛、組長翁鳳禧一同到東區關懷身障職訓學員阿翰，他替家人分擔生活重擔，勞工局職管員專業評估發現他擁有良好的清潔能力，安排他參加瑞復的身心障礙者清潔訓練班，職能培訓後，阿翰順利進入酷聖石冰淇淋門市，擔任清潔與備料工作，他逐漸適應已能獨立完成各項工作。

阿翰開心地說：「我現在可以靠自己的力量賺錢，幫媽媽減輕家裡負擔」。對他而言，這份工作不只是收入的來源，更讓他的生活充滿成就感與意義。