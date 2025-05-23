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嘉義市KANO棒球原鄉選手人才流失外地斷層 民代要求建立社區棒球制度

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員顏翎熹（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員顏翎熹（右）質詢教育處長郭添財。記者魯永明／翻攝

嘉義市KANO棒球原鄉，棒球熱潮再起，議員顏翎熹上午質詢，不少棒球選手體育班畢業，面臨學業與職業身分斷裂轉換，平均不到5年結束職棒生涯選手，小選手升讀高中離開嘉義，要求市府以「社區棒球制度」接住在地選手；教育處長郭添財認同，希望年底有社區棒球隊。

顏翎翔質詢，嘉市是否有高中（職）棒球隊？為什麼從國小國中一路練球孩子，到高中職只能離開嘉義，市府有沒有掌握棒球體育班畢業生，近5年流向外縣市就讀的比例？2019至2022年，棒球體育班學生國中教育會考5科「待加強（C）」的比例達36.06 %，為全國平均6倍；2021年棒球體育班會考缺考率近3成，反映整體制度對學生學習權益保障薄弱。

體育班階段，語言表達與思考邏輯等基礎能力未獲系統培養，導致退役後無法順利銜接第二職涯。教練希望有穩定約聘雇缺額支撐訓練與培育，但嘉市現有運動發展資源多飽和，在人力與預算限制下，難新增編制。

顏翎熹說，即便市府提供補助，棒球是否能在學校落實推動，高度仰賴校長意志，若校長沒意願發展，基層難受惠，學校體制難迅速補足，應考慮以「社區棒球制度」補位，盤點校園與社區利用場地，設置練習基地；她要求今年完成場地盤點、提出社區資源初步媒合報告。

顏翎熹強調，嘉義不能只當「棒球的起點」，卻永遠不是終點。如果學校制度有困難，那就由市府跨出第一步，以「社區棒球制度」接住嘉義孩子，讓他們不用為了繼續打球離開家鄉，切斷學業，犧牲未來。

教育處長郭添財說，市府增加人力、經費積極發展棒球運動，國中小組棒球隊，增加教練，目前嘉中、南華大學、嘉大都有棒球隊，在地發展4級棒球發展，棒球人才外流調查困難，尋覓適合發展社區棒球場地，希望年底有社區棒球隊。

體育 國中教育會考 嘉義

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