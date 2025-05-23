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台南永康三崁店糖廠神社修復完成 將和台糖換地「闢建公園」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供

永康是台南人口最多的行政區，保有難得的三崁店糖廠綠地，有珍貴諸羅樹蛙、糖廠神社、防空洞遺跡等，古蹟修復完成後由台糖與委託區公所、 三民里管理，議員指至今無任何規畫，要求結合水利局鹽水溪永康區段水岸縫合計畫，妥善利用溪畔堤道空間增加休閒場地，闢為三崁店生態文史園區，市府表示正和台糖協商換地，整體規畫。

文化局表示，永康三崁店糖廠前身為興發製糖所，創立於1904年，1906年歸入英商怡記洋行旗下，改名三崁店製糖場，1912年被台灣製糖株式會社合併，改為三崁店工場，1945年台糖公司成立後，再歷經幾次改名與合併，1990年停止製糖。位於廠區內的神社，於1931年建立，二戰後曾於神社上搭建郵局，目前神社僅留下部分殘跡。

市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」及歷史建築「三崁店糖廠防空洞群」於2023年7月展開古蹟修復後，原本由台糖公司保存的部分構件，已重新復位，遺失的則利用仿作的方式重現，而「三崁店社」社標也依照設計團隊當初測量原件後留下來的資料，仿作再現。

市議員黃肇輝今在議會質詢指出，修復已經完工，但至今「靜悄悄」，草也長出來了，多數市民不知道，且至今尚無明確規畫與活化方向，除諸羅樹蛙將以現地保護盡量不干擾棲地，市府應妥善利用溪畔堤道空間，增設休憩設施，闢建為「三崁店生態文史園區」，讓歷史場域兼具教育、觀光與休閒功能。

文化局長黃雅玲表示，古蹟修復後已移交台糖，後續將委託永康區公所與三民里共同管理，目前正進行行政作業中。長遠規畫是將該區打造為公園，目前正在與台糖協商土地交換，由都發局積極尋找合適地點。近期將先設立導覽說明牌，介紹三崁店與糖廠歷史文化，作為後續活化的第一步。

台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供
台南市市定古蹟「永康三崁店糖廠神社遺跡」近期修復完成，環境清幽，議員要求妥善規畫為公園，讓更多市民利用。圖／市議員黃肇輝提供

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