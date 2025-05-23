台南永康砲校確定年底遷校 基地轉型「創意園區」成金雞蛋

台南市議員黄肇輝今天上午在市政總質詢時，針對砲校年底遷移後的永康創意設計園區，提出建議，表示需提早部署，各局處需有所準備，方能讓此孵很久的金雞蛋發揮帶動地方發展的作用；市府表示會依規畫時程召開公聽會並先開放部分公園綠地。

黄肇輝表示，永康砲校預計今年底將遷至關廟新的營區，規畫多年的永康創意設計園區也將開始進入施工階段。然而，但許多市民朋友還是不清楚該園區未來是有什麼用途，地政局之前對園區內設施規畫表示會召開公聽會，卻遲遲未見消息。

黃肇輝說要求市府需做好說明，例如產業複合專區以及創意園區專用區的產業規畫各是如何，是否會有專門的管理單位協助各產業串聯，廣大的公園用地有何規畫，以利市民朋友休閒使用等等，應提早做出該園區未來的發展方向，吸引有潛力產業在永康發展。

地政局長陳淑美局長表示，砲校今年遷移後，永康創意設計園區規畫，於將開始依照計畫實施動工，期間會舉行公聽會，對於產業複合專區以及創意園區專用區的產業規劃，將來會規畫商辦、金融、創意休閒相關產業進駐。管理將由各局處自行納管。他進一步說明，開發過程中會先開放南側部分公園綠地，讓周邊居民能先享有休憩空間。

黄肇輝也提出，二王市地重劃延宕許久，雖然去年底基督教墓園文資審查決議不列冊追蹤，但是仍必須妥善適當處理該墓園遷移事宜；民政局長姜淋煌說，會與該墓園家屬溝通，若其同意，市府也可以規畫在永康納骨塔有一專區提供遷葬。