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南科周邊住宅區空氣瀰漫臭酸味 附近農地未熟成有機肥惹禍將被罰

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市善化、新市空氣瀰漫酸臭味，環保局查獲農地施肥異味汙染，將依違反空汙法裁罰。圖／南市環保局提供
台南市善化、新市空氣瀰漫酸臭味，環保局查獲農地施肥異味汙染，將依違反空汙法裁罰。圖／南市環保局提供

台南市善化、新市區近來空氣偶瀰漫酸臭異味，台南市環保局第一時間啟動南科稽查專案，查獲異味源頭為台19甲附近農地施用未完全腐熟的有機肥，造成異味飄散至住宅區，除責令業者立即翻耕並覆土處理，後續將依空汙法相關規定裁處。

環保局表示，不少農民習慣施用未完全熟成的禽類糞便(如雞糞)作為有機肥，不僅造成嚴重惡臭、蒼蠅孳生，另因禽類飼料的組成多有添加銅與鋅，亦可能導致土壤重金屬殘留，影響作物品質並增加病蟲害風險。市府將派農業局、警察局加強取締非法運送禽畜糞便的車輛，從源頭杜絕汙染

環保局長許仁澤指出，為了更精準掌握異味來源，除了強化人力巡查，也導入科技執法，透過微感器、熱區地圖、無人機及移動監視器等設備，大幅提升查緝效率。他也呼籲農友應使用熟成有機堆肥，並配合適當施肥與覆土作業，以降低對周邊居民的影響。

環保局也提醒，異味汙染常受風向、氣候與時間影響，民眾如嗅聞到異味，請第一時間通報環保局，並提供具體地點、時間與氣味特性等資訊，民眾可撥打報案專線(06) 657-2813 分機 2222、公害陳情專線0800-066666，或透過環境部公害陳情網站https://ww3.moenv.gov.tw/Public/Index.aspx反映。

台南市善化、新市空氣瀰漫酸臭味，環保局查獲農地施肥異味汙染，將依違反空汙法裁罰。圖／南市環保局提供
台南市善化、新市空氣瀰漫酸臭味，環保局查獲農地施肥異味汙染，將依違反空汙法裁罰。圖／南市環保局提供

飼料 環保局長 台南

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