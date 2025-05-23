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嘉市議員曝質詢「夜市太早擺攤」遭嗆威脅 市府：捍衛公權力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員蔡坤叡日前質詢文化路觀光夜市，部分攤商下午2、3時擺攤影響交通，上午蔡質詢曝部分攤販來電嗆聲，要帶人圍服務處，威脅其人身安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員蔡坤叡日前質詢文化路觀光夜市，部分攤商下午2、3時擺攤影響交通，上午蔡質詢曝部分攤販來電嗆聲，要帶人圍服務處，威脅其人身安全。記者魯永明／翻攝

嘉義市議員蔡坤叡日前質詢文化路觀光夜市，部分攤商下午2、3時擺攤影響交通，上午蔡質詢曝部分攤販來電嗆聲，要帶人圍服務處，威脅其人身安全，指其質詢不讓他們擺攤，他強調是為公眾安全及用路人權益發聲，他未報警申請隨扈保護。建設處長田長沛強調，捍衛公權力，加強管理宣導。

市府擬連假文化路夜市提前1小時擺攤，管制時間平日晚上7時到11時，連假晚上6時到11時，擺攤時間下午5時，蔡坤叡日前質詢，部分攤商提早下午2、3時擺攤，文化路是主要道路，2、3時擺攤影響交通秩序，尤其文化路慈光幼兒園、第三信用合作社，洽公民眾及家長多，他收到不少家長陳情，擺攤造成接送孩童放學不便，阻礙上下班出入。

蔡坤叡說，上次質詢後，部分攤販來電服務處嗆聲，要帶人圍服務處，指他不讓攤商擺攤，他反問對方是誰說的？對方不答，他質疑幕後有人帶風向，他強調是為公眾安全及用路人權益質詢，不是不讓攤商擺攤，希望攤商遵守設攤規範，文化路夜市攤販帶來觀光效益，不能犧牲市民權益。

田長沛說，文化路夜市是全國知名觀光景點，是嘉市招牌，市府不定期督導設攤管理，已對不守規定提早擺攤、超過擺攤線攤商，開17張罰單，5月起文化路攤商下午5時才可設攤販售。違反規定由警方以違反道安條例取締處罰。

議員基於監督職責質詢建議，為民服務，文化路夜市需要大家遵守道路安全及秩序，若有人轉達議員要求加強管理，造成攤商誤會，會加強說明，設攤管理捍衛公權力，兼顧法理情，尊重正常管道意見表達，絕對不可用脅迫方式表達。

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文化路夜市太早擺攤影響交通 議員：不能為了觀光犧牲市民權益

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