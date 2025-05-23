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皇蛾現蹤阿里山樂野 美麗身影令人驚豔

中央社／ 嘉義縣23日電

擁有濃厚部落風情及魔幻場景的阿里山樂野「阿將的家23咖啡館」近日皇蛾現身，美麗身影令人驚豔；嘉義縣文化觀光局說，這裡更有美麗山景及夢幻石頭屋值得一遊。

文觀局在端午節前夕邀民眾來阿里山避暑，推薦位於阿里山樂野「阿將的家」，坐落在擁有濃厚部落風情的石頭屋中，彷彿走進魔幻電影場景，當地的炊煙繚繞，雲霧在四周，還有貓咪悠閒地在店內漫步，還能見到美麗、巨大的皇蛾。

「阿將的家」老闆石光將告訴中央社記者，咖啡館所在區域生態非常多樣化，常見各種蝴蝶，皇蛾以往每年只會出現1隻，今天出現2隻，大又漂亮。文觀局指出，皇蛾是台灣體型最大的蛾類，展翅可達20至30公分，難得一見。

文觀局說，「阿將的家」是石光將一柱一石親手打造夢幻部落石頭屋，是送給太太的愛情紀念；來此欣賞無敵山景茶園景觀，在雲霧繚繞的美景喝杯產地直送的阿里山高山咖啡，愜意十足。

阿里山 落石 咖啡館

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