綠營議員又要求編免費午餐預算 黃敏惠反求恢復中央刪減補助

民進黨嘉義市議員黃露慧日前質詢，要求市長黃敏惠編列國中小免費午餐預算，黃敏惠未承諾，上午質詢又要市長明年編預算，黃敏惠回說，只要中央全額負擔鐵路高架工程款，恢復刪減17.12億元一般補助，可以有免費午餐，她說，「中央刪減一般補助，斷我們的根。」

黃露慧質詢要黃敏惠答應，「年底可以編列國中小免費午餐預算，市長可以做到嗎？」黃敏惠說，「市政很多事情我們都想做，但中央現在刪減一般補助款17.12億，統籌分配款也少了3.11億，嘉市很努力，要做的一定會去做，但中央承諾全額負擔鐵路高架工程款沒做，市府到今年還要支付28億元分擔款。

過去市府編免費午餐預算送議會，不是不編，是現在遭遇財政困難，到年底不知中央是否還有其他新政，預算少對地方非常不利，希望議員向中央發聲，刪減一般性補助及統籌分配款對地方傷害很大。黃露慧說，「中央的事情不是我可以處理，這是市長跟立委的事」，希望市府編免費午餐預算支持幸福Ａ計畫，照顧孩子是要做的事，之前編午餐預算代表市長也認同，一般性補助款孩子午餐福利有什麼關係？」

黃敏惠說，一般性補助與教育、社福、基礎建設有關，市府沒有不做事，而是現在遇到困難，民主時代不同政黨需要一起為地方困難向中央發聲，因為鐵高工程今年市府要負擔28億元，大家一起團結努力，10年前財政困難市府編免費午餐預算，10後要負擔鐵路分擔款，中央又刪減一般性補助及統籌分配款，如果中央能兌現全額負擔鐵高經費，就有更多預算餘裕編列教育社福預算。