教會募粽贈台南永康在地弱勢家庭 10名外國傳教士幫忙發粽

耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會與永康埔園里、正強里、永康里辦公處、區公所合作，今天贈送1千多個粽子給三里200多中低收入老人家庭。並幫老人家量血壓、播放電影，還有「家譜故事展」、家庭遊戲與徽章製作等社區服務。

上午在永康教堂舉辦的「慶端午·關懷弱勢·愛心送粽活動」。現場還有10位外國傳教士幫忙發粽子，教會還教導DIY粽子香包，也讓傳教士喜歡體驗了解本地端午文化。

教會表示，這次特別關懷永康區中低收入老人家庭，希望傳遞節慶的溫情與關懷祝福，也邀請社區民眾參與，一同在傳統佳節中感受人與人之間真摯的連結。感謝正強里長游國生、永康里長魏萬順、埔園里長柯景維與副區長陳必成到場共襄盛舉。

陳必成代表區公所贈感謝狀，表達對教會長期關懷社區弱勢、積極投入公益的肯定與支持。

教會支聯會長蔡榮欽表示，端午節不只是吃粽子，更是傳遞愛與希望的節日。我們期待透過這場活動，讓社區居民彼此更加認識與關懷。

支聯會長黃明壹說，耶穌基督在塵世傳道期間，教導兩條最重要的誡命「愛神，愛人如己」，「周流四方，行善事」，是努力效法的榜樣。這次活動便是以基督的愛為核心，實踐服務與關懷的信仰精神。