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曾文水庫蔣公像地震倒下 促轉條例不修復將改設新地標
曾文水庫蔣公銅像在1月30日嘉義縣大埔鄉規模5.6地震倒下，消失在水中，被發現時蔣公的臉朝下，由於銅像是水泥製成，倒下後有部分破損，恰逢賴政府清除權威象徵，水利署南區水資源分署決議不再將蔣公立像修復放回去，未來將由公所設計新的地標。
曾文水庫有全台唯一在水面上的蔣公銅像，去年降雨充沛，曾文水庫接近滿水位，水位上升至蔣公銅像底座，看起來就像是「輕功水上漂」，民眾會以此作為標準觀測水位，但地震倒掉後蔣公銅像毀損，移走後就沒有再擺回去，原本位置現在只剩花圃。
水利署南區水資源分署表示，蔣公立像為水泥材質，陳情民眾誤以為是銅像，因地震倒掉導致水泥部分破損，暫置分署倉庫，依法令及現況無現場修復可行性，經討論會勘結論，可於原址新設具地方代表性意象，建議代表會提案凝聚地方共識，再由鄉公所規畫辦理。
立委王育敏辦公室主任何博倫說，大埔情人公園蔣公立像因地震毀損，分署因促轉條例無法設置與修復，讓大埔人失去與日月潭 「九蛙」一樣的地標，再也無法透過蔣公銅像窺測曾文水庫水位，地方規畫未來將在原址設置山豬、老鷹等觀光意象來存續。
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