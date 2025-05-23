台南城垣文化24案入選 台南女中「致未來」獲最高補助

台南市「城垣文化」補助徵選計畫評選結果出爐，今年投案數計61案、共24案獲得補助，總金額達355萬，許多國小、國中、高中也都用創意展「城藝」，以歷史文化走讀、畢業結合老照片展、或是修復歷史物件等活動，展現出大台南對城垣文化滿滿的感情與在地文化認同。

台南女中地處城垣邊，適逢城垣300年，透過「致未來：府城影像時光冊」，不僅深入城垣文史資料蒐集、並運用數位影像紀錄，最後再結合畢業儀式，將影像、明信片，以「時空膠囊」形式保存，留給即將離開家鄉的自己；因而榮獲評審委員們一致好評，得到最高補助。

獲得次高補助的7個單位中，椰絲球翻譯工作社成員多為新二代或移民第二代，從移工的視角、深入探討「烏鬼井」、「烏鬼埕」、「烏鬼渡」、「烏鬼橋」等歷史場域與外籍移工關聯性，藉由「府城南向：移工‧飲食‧城市流動」的計畫，帶著民眾走讀，了解移工們餐飲背後深藏著豐厚的東南亞文化底蘊。

崑山科大師生以偏鄉「龍崎」當作計畫執行區域，並探討早年龍崎以一個轉運不夜市，如何和當時的府城有商業活動的鏈結；今龍崎轉型為現代藝術特區，憑藉「空山祭」的藝術策展；展望未來，集結龍崎社區居民、國中小師生及在地組織團體，透過創意工作坊、影像紀錄、以及空間展覽，將龍崎打造成「府城文化延伸地」；同樣獲得評審委員的青睞。

此外，還有兩案是來自溪北地區的白河區外角社區和店仔口文教協會，一個以「祖父是清代夜巡官」為題、另一個則是以清領時期「張丙」事件為主軸，前者重現大清朝時期的市集場域，後者則是透過講座、走讀、秋季祭典，讓在地居民和市民朋友更了解張丙事件及其對當地的影響，雙雙都獲得補助肯定。