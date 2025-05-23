極地鬥士陳彥博走進雲2監 分享人生故事感動所有收容人

極地超馬選手陳彥博今天應邀至雲林第二監獄，以「極限，侷限」為題，發表充滿啟發生命的演講，並與300名收容人分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程， 他以「Never give up」鼓勵收容人即使身處侷限環境，也要選擇積極迎向未來，把每個今天都當作改變的開始，不畏失敗極力攻頂。

全場收容人無不專注聆聽，透過影片更感觸陳彥博征服極地的勇氣和毅力，每一刻的驚險都振奮人心。陳彥博分享他身處萬難中，面對生命挑戰時，如何克服身體極限，在世界最嚴峻的環境中完成比賽，陳彥博是雲林人出身，回到故鄉尤其走進高牆分享人生經驗更有感。

「我征服的不是大自然，而是內心的懷疑與恐懼。」他透露其實自己沒有想像中勇敢，但透過不斷的自我對話，一步一步呼吸前進著，體認到「希望，讓人度過煎熬；信念，使人度過難關」，帶著謙卑的心面對大自然，便能昂首闊步。

陳彥博說，自己起初的運動員生涯中，須面對著無薪水到處找贊助的窘境、父母親的不支持而決裂，甚至還遭遇老天爺對自己開的一個玩笑—罹患咽喉癌，種種壓力還是沒有擊垮他對跑步的夢想。

最後，陳彥博以「旅途可以很遙遠，家是唯一的方向」，與收容人分享在中國戈壁沙漠的一場比賽，接近終點線時聽見父親熟悉的口哨聲，眼淚不禁滑落，他知道父母真的來看他了，他知道他終於得到父母的支持了，終點線上攝影師也捕捉了母親為自己掛上獎牌並激動相擁的畫面。

陳彥博真摯動人的故事觸動全場聆聽者的心，他也有感而發與收容人分享，與家人的相處時間隨著歲月推進只會日漸減少，要好好珍惜。多位收容人感動地說，這是他們聽過最精彩的人生奮鬥故事，像看到真實版的「不可能任務」電影，讓人感觸人生的確充滿無限可能。