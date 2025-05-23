快訊

Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔、音色更純粹

特斯拉基本面差 股價卻狂飆勝輝達！網曝「馬斯克1優勢」：他懂賣夢

獨／台中狠父虐兒國小到高中「不給吃飯毒打8年」少年竟患重鬱

極地鬥士陳彥博走進雲2監 分享人生故事感動所有收容人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
陳彥博以挑戰極地的影片現身說法，全場屏息聆聽，連闖蕩江湖多年的資深收容人都感動又佩服。記者蔡維斌／翻攝
陳彥博以挑戰極地的影片現身說法，全場屏息聆聽，連闖蕩江湖多年的資深收容人都感動又佩服。記者蔡維斌／翻攝

極地超馬選手陳彥博今天應邀至雲林第二監獄，以「極限，侷限」為題，發表充滿啟發生命的演講，並與300名收容人分享自身征戰世界極地、面對失敗與孤獨的生命歷程， 他以「Never give up」鼓勵收容人即使身處侷限環境，也要選擇積極迎向未來，把每個今天都當作改變的開始，不畏失敗極力攻頂。

全場收容人無不專注聆聽，透過影片更感觸陳彥博征服極地的勇氣和毅力，每一刻的驚險都振奮人心。陳彥博分享他身處萬難中，面對生命挑戰時，如何克服身體極限，在世界最嚴峻的環境中完成比賽，陳彥博是雲林人出身，回到故鄉尤其走進高牆分享人生經驗更有感。

「我征服的不是大自然，而是內心的懷疑與恐懼。」他透露其實自己沒有想像中勇敢，但透過不斷的自我對話，一步一步呼吸前進著，體認到「希望，讓人度過煎熬；信念，使人度過難關」，帶著謙卑的心面對大自然，便能昂首闊步。

陳彥博說，自己起初的運動員生涯中，須面對著無薪水到處找贊助的窘境、父母親的不支持而決裂，甚至還遭遇老天爺對自己開的一個玩笑—罹患咽喉癌，種種壓力還是沒有擊垮他對跑步的夢想。

最後，陳彥博以「旅途可以很遙遠，家是唯一的方向」，與收容人分享在中國戈壁沙漠的一場比賽，接近終點線時聽見父親熟悉的口哨聲，眼淚不禁滑落，他知道父母真的來看他了，他知道他終於得到父母的支持了，終點線上攝影師也捕捉了母親為自己掛上獎牌並激動相擁的畫面。

陳彥博真摯動人的故事觸動全場聆聽者的心，他也有感而發與收容人分享，與家人的相處時間隨著歲月推進只會日漸減少，要好好珍惜。多位收容人感動地說，這是他們聽過最精彩的人生奮鬥故事，像看到真實版的「不可能任務」電影，讓人感觸人生的確充滿無限可能。

雲林第二監獄典獄長林豐材表示，透過這樣的生命教育，期讓收容人從他人故事中看見希望與可能性，也肯定陳彥博帶來的正向力量，讓受刑人有機會在有限的空間中，重啟對未來的希望。

從極地到高牆內，陳彥博首度受邀到雲二監演講，激勵收容人突破侷限、迎向新生，獄方十分感謝。記者蔡維斌／翻攝
從極地到高牆內，陳彥博首度受邀到雲二監演講，激勵收容人突破侷限、迎向新生，獄方十分感謝。記者蔡維斌／翻攝
在極地的每一刻都是挑警和驚險，收容人宛如看到真實版的不可能任務。記者蔡維斌／翻攝
在極地的每一刻都是挑警和驚險，收容人宛如看到真實版的不可能任務。記者蔡維斌／翻攝
陳彥博的人生故事充滿挑戰，深具啟發性，收容人聽起來格外有親切感，深受感動。記者蔡維斌／翻攝
陳彥博的人生故事充滿挑戰，深具啟發性，收容人聽起來格外有親切感，深受感動。記者蔡維斌／翻攝

極地 人生

延伸閱讀

雲林一般性補助遭砍37.6億 張嘉郡：不該犧牲人民福祉

雲林37.6億元遭中央刪除 張麗善：基礎建設先受衝擊 跨年晚會經費恐減

520雲林集團結婚 新人穿轎班衣見證良緣

雲林集團結婚最大獎送蜜月機票 35對新人今520步上紅毯

相關新聞

新冠疫情升溫快篩需求高 台南市公告販售通路名單看這裡

因應近期新冠疫情升溫，快篩需求明顯增加，台南市公告家用快篩販售地點，請市民盡速接種疫苗及戴口罩，出現疑似症狀善用快篩，但...

極地鬥士陳彥博走進雲2監 分享人生故事感動所有收容人

極地超馬選手陳彥博今天應邀至雲林第二監獄，以「極限，侷限」為題，發表充滿啟發生命的演講，並與300名收容人分享自身征戰世...

阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現 雄獅旅行社下月營運

嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，阿里山林鐵及文資處標租給經營觀光列車「福森號」、「栩悅號」的雄獅旅行社營運，文化局...

阿勃勒盛開「黃金雨」來了 周日來嘉市Bike訪踩鐵馬遊蘭潭

每年5、6月，嘉義市區出現「黃金雨」，行道樹阿勃勒盛開，呈現金黃美麗景色，金黃色花序懸掛滿樹，隨風搖曳飄落，天空下起黃金...

台南30公頃學產地變科技園區 影響黑琵棲息？

台南市中西區及安平交界約30公頃的國有學產土地，市府規畫轉型為產業專區，配合產業發展趨勢，並引入半導體科技研發及智慧服務...

起心動念、群體共好！ 南市教產用咖啡館模式深化教育專業

台南市教育產業工會、南市教師會今辦基地班成果發表會，活動匯聚各基地班教師，透過小組交流與世界咖啡館模式，共同探討基地班的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。