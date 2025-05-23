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阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現 雄獅旅行社下月營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現，雄獅旅行社下月進駐營運。記者魯永明／攝影
嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現，雄獅旅行社下月進駐營運。記者魯永明／攝影

嘉義市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，阿里山林鐵及文資處標租給經營觀光列車「福森號」、「栩悅號」的雄獅旅行社營運，文化局審查通過古蹟經營計畫，林鐵文資處點交雄獅，預計下月重新開放營運，提供餐飲旅運服務及販售主題遊程。

阿里山林鐵及文資處前年3月，整修嘉市定古蹟北門驛，經1年半整修完工，去年風災中斷15年林鐵恢復全線通車，林鐵及文資處將北門驛、「福森號」、「栩悅號」觀光列車一併公開標租，委由雄獅旅行社營運，去年完成工程驗收。

林鐵及文資處說，北門驛2024年9月13日完工，古蹟主管機關文化局1月核發使用許可，雄獅旅行社提交「室內裝修計畫」及「古蹟管理維護計畫」，審查通過，點交雄獅旅行社經營，下月營運。

古蹟北門驛因木結構遭蟲蛀、牆面油漆剝落等情況，林鐵及文資處編預算2600萬元，前年3月20日施工整修，去年9月13日完工。北門驛委由雄獅旅行社營運，履約期6年，營運績效良好優先續約3年，營運後，「福森號」規畫停靠北門驛；「栩悅號」、定期列車仍停靠新北門車站，北門驛加入營運，完成阿里山林鐵觀光遊車遊程最後一塊拼圖。

文化局說，北門驛在林鐵興建時就存在，1910至1912年建造，1998年發生大火，只燒毀右側40%，以原建材紅檜整修；1999年921大地震受損，再次編列預算維修，成為現今風貌，是阿里山林鐵4大木造車站之一，建造至今逾百年；去年病逝的知名漫畫家「魚夫」，生前受文化局委託畫出日治時期北門驛當年古色古香風貌。

嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現，雄獅旅行社下月進駐營運，圖為為交趾陶門牌。記者魯永明／攝影
嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現，雄獅旅行社下月進駐營運，圖為為交趾陶門牌。記者魯永明／攝影
嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現，雄獅旅行社下月進駐營運。記者魯永明／攝影
嘉市定古蹟阿里山林鐵北門驛整修完工風華再現，雄獅旅行社下月進駐營運。記者魯永明／攝影
去年病逝的知名漫畫家「魚夫」，生前受文化局委託畫出日治時期北門驛當年古色古香風貌。記者魯永明／翻攝
去年病逝的知名漫畫家「魚夫」，生前受文化局委託畫出日治時期北門驛當年古色古香風貌。記者魯永明／翻攝

旅行社 古蹟 北門

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