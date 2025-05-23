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阿勃勒盛開「黃金雨」來了 周日來嘉市Bike訪踩鐵馬遊蘭潭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉BIKE訪騎出好交情」環潭自行車活動。圖／嘉市府提供
嘉市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉BIKE訪騎出好交情」環潭自行車活動。圖／嘉市府提供

每年5、6月，嘉義市區出現「黃金雨」，行道樹阿勃勒盛開，呈現金黃美麗景色，金黃色花序懸掛滿樹，隨風搖曳飄落，天空下起黃金雨，地面鋪滿金黃花毯。市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉Bike訪騎出好交情」環潭自行車活動。

觀光新聞處說，來嘉Bike訪活動4月26日提前在嘉油鐵馬道舉辦暖身打卡任務，吸引逾500名車友參與；周日活動開放報名秒殺千個，後續追加500名也額滿，展現活動高人氣。今年路線規畫在蘭潭湖畔，讓民眾在自然景觀環湖騎乘，當天設40攤以上特色市集、人氣IP「爽爽貓」與「大白熊」主題拍貼機，讓大小朋友能留下美好回憶。

活動結合健康騎行、市集體驗與城市觀光，邀請民眾在阿勃勒花季最盛之際，騎鐵馬沿途追逐「黃金雨」，享受嘉義市初夏的浪漫城市風光。

觀新處表示，來嘉Bike訪活動融合運動、觀光與城市行銷，活動開辦邁入第3屆，廣受好評，周日舉辦僅響應世界自行車日，傳達愛自己、挺健康正能量。

今年首度將騎行路線移師蘭潭湖畔，讓參與民眾在騎行間親近自然，也感受嘉義的熱情與美麗風景。現正值阿勃勒花季，美麗風景，為騎行更添樂趣，邀請全台喜愛單車與旅遊的朋友，來嘉體驗「騎鐵馬、追黃金雨」的初夏騎行旅程。

鼓勵市民騎自行車親近城市，減碳環保，提升身心健康。5月賞花踏青好時機，市區自由路、世賢路、文化公園、中央廣場及嘉義公園等地，都是觀賞阿勃勒與親子休憩熱門景點。金黃花雨灑落如詩如畫，鋪成一地花毯，彷彿走進童話場景。

每年5、6月，嘉義市區出現「黃金雨！」行道樹阿勃勒盛開，呈現金黃美麗景色，金黃色花序懸掛滿樹，隨風搖曳飄落，天空下起黃金雨，地面鋪滿金黃花毯。圖／嘉市府提供
每年5、6月，嘉義市區出現「黃金雨！」行道樹阿勃勒盛開，呈現金黃美麗景色，金黃色花序懸掛滿樹，隨風搖曳飄落，天空下起黃金雨，地面鋪滿金黃花毯。圖／嘉市府提供
嘉市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉BIKE訪騎出好交情」環潭自行車活動。圖／嘉市府提供
嘉市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉BIKE訪騎出好交情」環潭自行車活動。圖／嘉市府提供
嘉市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉BIKE訪騎出好交情」環潭自行車活動。圖／嘉市府提供
嘉市府響應「世界自行車日」，後天周日5月25日（諧音我愛我）上午，在蘭潭舉辦「來嘉BIKE訪騎出好交情」環潭自行車活動。圖／嘉市府提供

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