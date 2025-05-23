台南30公頃學產地變科技園區 影響黑琵棲息？

台南市中西區及安平交界約30公頃的國有學產土地，市府規畫轉型為產業專區，配合產業發展趨勢，並引入半導體科技研發及智慧服務產業，議員昨質詢基地位處住宅密集區及安平觀光熱點，且現況是魚塭用地，又有黑面琵鷺及陸蟹棲息地，要求市府審慎評估開發對交通、水利與生態的影響。

市府說明，目前此案正進行內政部都市計畫審查，未來還會有交通影響評估、出流管制及生態調查，並在園區內保留埤塘、公園與滯洪池，作為生態廊帶。

市議員周嘉韋表示，該基地鄰近安平與中西區主要幹道，現有交通壓力已大，若增設科技研發園區，恐加劇交通壅塞，嚴重影響居民居住品質。

周嘉韋也指出，該地現為魚塭及綠地，去年凱米颱風期間，曾作為天然滯洪空間，發揮保護鄰近低窪住宅區的作用。若未來高強度開發，恐使當地居民面臨更高淹水風險。

另許多鳥友觀察到該地為黑面琵鷺的棲息熱點，是台南市鹽水溪以南首次發現群聚棲息的地點，若將土地開發為產業園區，將造成黑面琵鷺、水鳥及陸蟹等多種野生動物棲息地消失。

周嘉韋說，市府應正視開發帶來的社會成本，適度維持低密度開發，為高度都市化區域保留一片綠地。

水利局表示，開發面積超過2公頃的土地依法須提送出流管制計畫。該案於都市計畫變更階段已擬具出流管制規畫書並獲審查通過，核定滯洪池總容量為4萬8125立方公尺。未來若變更案通過，開發單位仍須依水利法提送出流管制計畫並通過審查，始可動工。

地政局長陳淑美則指出，交通部分都市計畫審議階段已辦理公開展覽並聽取地方意見，未來進入規畫設計階段將持續把關。她強調，雖現地為魚塭，但市府已有九份子及北安商60等開發經驗，均設有滯洪池與抽水站等防洪設施。生態方面，園區內將設置公園並保留部分水塘，滯洪池亦將兼具生態棲地功能。