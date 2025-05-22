起心動念、群體共好！ 南市教產用咖啡館模式深化教育專業

台南市教育產業工會、南市教師會今辦基地班成果發表會，活動匯聚各基地班教師，透過小組交流與世界咖啡館模式，共同探討基地班的成立動機、公開觀議課的課程特色，以及輔諮老師陪伴共學的成長歷程，展現教育現場的專業發展與共學成果。

成果發表會由教產教學研究部輔導諮詢顧問姜宏尚及教學研究部主任邱士芬主持，理事長陳葦芸表示，活動以「讓老師的成長被好好陪伴，也被好好看見」為核心理念，設計一系列深具互動性與省思力的流程，展現教師社群蓬勃的生命力與實踐力。

活動中探討的主題包含成員介紹與基地班成立契機、 課程特色與創新教學方式、 學習風格與教師專業成長、具體教學實踐與未來展望、 核心理念與基地班精神、 以一句話形容基地班與輔諮老師的角色。各基地班由協作教師引導分享，並安排計時與重點記錄，使每段發言皆獲得充分討論與回饋。各基地班也根據小組討論結果製作重點海報，並導覽與交流，透過跨組輪動與深度對話，激盪課程設計靈感，探索教學實踐與社群運作的多元可能。

邱士芬說，此活動不僅是基地班成果的展示，更是教師信念的凝聚與關係的深化。各基地班是教育前行的燈塔，希望透過共同學習與成長，讓教育的光芒持續閃耀。教師的熱情與投入，也能展現學習共同體「群體共好」的精神，促進專業對話、特教增能、班級經營與跨域教學的發展。

陳葦芸表示，分享會充分展現了教師教育的專業與熱情，透過世界咖啡館模式，看到了各基地班的特色與運作方式，包括輔導教師的專業對話、特教師的特教增能、學習共同體的班級經營、跨域教學的提升等。基地班的成立與運作源於教師對專業成長的需求與自發性投入，感謝教育部及全國教師會的支持，也歡迎更多教師申請教師專業發展支持系統，成立基地班，深化教育專業，提升教學品質。