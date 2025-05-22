南山公墓開發有譜 南市府：緊鄰住宅區轉型為公園綠地

台南市議員盧崑福今天市政總質詢指出，130公頃南山公墓未來在哪裡？指遭文資審查阻礙20多年，地方里長和數千居民連署要求加速，要求市府除遷墓外應同步啟動都市計畫變更；市府表示，將朝向兼具公益性與文化意涵的生命園區願景來推動，緊鄰住宅區的墓葬用地，則規畫逐步轉型為公園綠地。

市長黃偉哲表示，文資審查會有具有獨立性，任何人和市府都不能干涉，要客觀審查，但贊成開發是民意，但反對開發是有特定人士，他與議員的意見是一樣的，市府會整體規畫，全力推動。

民政局長姜淋煌也說，南山公墓全區保留，經文資委員會否決，目前文資調查有4個墓要保留，尊重文資調查，會持續進行；都發局長林榮川說也會全力協助。

民政局說明，南山公墓未來發展議題，市府將秉持「尊重歷史、整體規畫」原則，持續推動南山公墓空間再利用與環境優化作業，致力滿足市民需求與保存歷史記憶間平衡，朝向兼具公益性與文化意涵的生命園區願景，未來相關規畫將廣納各界意見與在地溝通，確保政策方向與地方期待，讓南山公墓轉型成為兼具歷史記憶與生活品質的城市典範。

另外，南山公墓日前經審議未符合文化景觀登錄基準，市府仍認為該區蘊含深厚歷史紋理與空間價值，未來於各項開發及整體規畫中，針對緊鄰住宅區的墓葬用地，市府已預為盤點現況，並規畫逐步轉型為公園綠地，未來將依相關程序辦理遷葬及後續規畫作業，期望藉此提升當地居住品質與公共空間使用效能，市府持續檢視現況，朝向分期分區優化及公園化轉型方向逐步推進，以塑造更友善、安全與具尊嚴的公共空間。