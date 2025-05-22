嘉義民代罷免案一級戰區預算凍結 社區端午活動靠自己
嘉義縣太保市民代表罷免案投票在即，一級戰區東勢里氣氛緊張，但社區媽媽們仍在端午節前一起包肉粽，今早天剛亮就有10多人分工洗粽葉、爆香食材，大家合力綁了3000顆粽子，社區發展協會理事長徐靜婉說，預計分送給社區65歲以上長者每人3顆、身障者再多3顆。
徐靜婉說，現在公所和代表會對立，端午節沒有經費能包肉粽，往年都是公所出錢，今年預算凍結，社區只能自己籌錢，端午節包肉粽是社區一年一度大事，代表吳宏哲向立委劉建國爭取經費，還有許多熱心村民要贊助晚會舞台車，才能讓社區端午節活動順利進行。
吳宏哲說，端午節快到了，社區志工媽媽今天一早就集合包肉粽，總共綁了3000顆肉粽，下午5點30分就會陸續發送給社區65歲以上長者，若有符合資格但未拿到的人，明天可至東安宮廟旁領取，明天下午6點在廟旁廣場還有熱鬧端午晚會，要請社區會員一起參與。
徐靜婉也說，目前社區老人食堂經費不足，縣府補助每人35元、每個社區補助100人，雖然較往年增加5元，但現在物價高漲，35元煮不出像樣菜色，需要再去募款或募菜，對當地沒有工業區、工廠的社區很不利，希望能提高補助，讓長輩們吃到營養均衡的飯菜。
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