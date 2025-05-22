快訊

日職／初登板！孫易磊後援2局無失分 新庄剛志露燦笑

新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

嘉義民代罷免案一級戰區預算凍結 社區端午活動靠自己

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代罷免案投票在即，東勢里預算遭凍結，端午節社區自力救濟募款包肉粽。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代罷免案投票在即，東勢里預算遭凍結，端午節社區自力救濟募款包肉粽。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市民代表罷免案投票在即，一級戰區東勢里氣氛緊張，但社區媽媽們仍在端午節前一起包肉粽，今早天剛亮就有10多人分工洗粽葉、爆香食材，大家合力綁了3000顆粽子，社區發展協會理事長徐靜婉說，預計分送給社區65歲以上長者每人3顆、身障者再多3顆。

徐靜婉說，現在公所和代表會對立，端午節沒有經費能包肉粽，往年都是公所出錢，今年預算凍結，社區只能自己籌錢，端午節包肉粽是社區一年一度大事，代表吳宏哲向立委劉建國爭取經費，還有許多熱心村民要贊助晚會舞台車，才能讓社區端午節活動順利進行。

吳宏哲說，端午節快到了，社區志工媽媽今天一早就集合包肉粽，總共綁了3000顆肉粽，下午5點30分就會陸續發送給社區65歲以上長者，若有符合資格但未拿到的人，明天可至東安宮廟旁領取，明天下午6點在廟旁廣場還有熱鬧端午晚會，要請社區會員一起參與。

徐靜婉也說，目前社區老人食堂經費不足，縣府補助每人35元、每個社區補助100人，雖然較往年增加5元，但現在物價高漲，35元煮不出像樣菜色，需要再去募款或募菜，對當地沒有工業區、工廠的社區很不利，希望能提高補助，讓長輩們吃到營養均衡的飯菜。

嘉義縣太保市民代罷免案投票在即，東勢里預算遭凍結，端午節社區自力救濟募款包肉粽。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代罷免案投票在即，東勢里預算遭凍結，端午節社區自力救濟募款包肉粽。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代罷免案投票在即，東勢里預算遭凍結，端午節社區自力救濟募款包肉粽。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市民代罷免案投票在即，東勢里預算遭凍結，端午節社區自力救濟募款包肉粽。記者黃于凡／翻攝

身障者 端午節

延伸閱讀

台南chacha園區端午包菱角粽 加碼爆米香冰淇淋

端午最萌「史努比粽粽」這日開賣！威秀影城太會了　萌Q「3款史努比粽粽」極限量登場　鐵粉必收藏

信義房屋導入實驗店 共創美好社區

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

相關新聞

南山公墓開發有譜 南市府：緊鄰住宅區轉型為公園綠地

台南市議員盧崑福今天市政總質詢指出，130公頃南山公墓未來在哪裡？指遭文資審查阻礙20多年，地方里長和數千居民連署要求加...

嘉義民代罷免案一級戰區預算凍結 社區端午活動靠自己

嘉義縣太保市民代表罷免案投票在即，一級戰區東勢里氣氛緊張，但社區媽媽們仍在端午節前一起包肉粽，今早天剛亮就有10多人分工...

嘉義原民部落長照邁新里程 阿里山sosonʉ日照中心啟用

嘉義縣阿里山鄉sosonʉ日照中心斥資1860萬元新建完工，室內空間融入鄒族元素，提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送...

南市資收關懷計畫開放報名 每月最高可領5千元還加保險

台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收個體戶為主要補助對象，優先受理低、中低收入戶、領有老人生活津貼或身心障礙...

馬路開挖挨轟路不平 嘉市府：導入AI道路巡檢施作路平

「道路平不平，騎士屁股最知道！」嘉市議員戴寧上午質詢，目前道路鋪面補貼不均，人孔蓋高低落差大，對機車族造成極大行車風險，...

網路聊天室變陷阱、孩子裸照成獵物 嘉市議員要求強化數位防色網

網路「創意私房」、「黃子佼」事件，引發國人關切兒少性影像剝削議題，嘉義市議員郭定緯上午質詢兒少性影像剝削、校園偷拍與數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。