學童上下課安全意識抬頭 嘉義市首條通學步道峻工

嘉義市首條示範通學步道北園國小及北園國中通學步道工程，今天下午於北園國小舉行竣工典禮，為嘉義市學童打造安全、友善的通學環境。市長黃敏惠表示，首條示範通學步道是跨機關合作的範例，各方共同營造北園國小及北園國中通學環境，讓家長安心學童平安上學、快樂回家。

嘉義市北園國小及北園國中原僅大門口有部分人行空間，學童步行上下課僅靠沿著校園周邊圍牆的馬路通行，並無完善的通學步道及車輛接送區域，且既有道路已沒有多餘空間可供人行道建置，為改善學童上學通行問題，嘉義市政府向中央申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲中央補助3047萬元、地方自籌580萬元，共3627萬元，工程於去年7月10日開工，今年5月21日完工。

市長黃敏惠表示，本案為嘉義市首條示範通學步道，也是跨機關攜手合作的典範，結合工務處、教育處、交通處、都發處、學校及農業部林業試驗所、台電公司等中央與地方單位一同合作努力完成。

2個學校校園圍牆退縮提供空間作為步道及路側電箱移設使用，通學步道於國中、國小及幼兒園各分別新設共6處家長接送區、導入電纜地下化工程、縮短行人穿越距離、調整路口車道配置，更採雙色溫路燈、透水鋪面設計，並由林業試驗所提供台灣杉邊皮材鋪設步道空隙地，落實淨零碳排目標。尤其台電將電箱移設及桿線下地化後，打開周邊天際線，步行空間更舒適。

市府工務處表示，施工範圍由西向東包括北園街、北社尾路、北社尾166巷及雙園街，全長約550公尺，新設步道寬度1.5公尺至3公尺不等，沿線路口設置無障礙斜坡及休憩座椅，照明採用子母燈設計，提升夜間步道的安全與美感。為保護既有樹木生長採雙階式人行道設計，學校圍牆欄杆以稻浪意象呈現北園國小田園文化特色，並美化路燈基座，提升整體景觀質感，校門口也煥然一新。

家長表示，有6處150公尺避車彎讓家長接送小孩有個安全的停靠位置，上下車全都有顧慮到。校園退縮新增人行步道，師生上下學都有安全空間。 嘉義市首條示範通學步道北園國小及北園國中通學步道工程今天舉行峻工典禮，轉角處保留學校意象。記者李宗祐／攝影 嘉義市首條示範通學步道今天下午舉行峻工典禮。記者李宗祐／攝影 嘉義市首條示範通學步道讓學童上下學更加安全。記者李宗祐／攝影 校園退縮增闢出通學步道，不但學童上下學更安全，也美化周邊景觀。記者李宗祐／攝影 嘉義市首條示範通學步道今天下午於北園國小舉行峻工典禮。記者李宗祐／攝影

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