學童上下課安全意識抬頭 嘉義市首條通學步道峻工
嘉義市首條示範通學步道北園國小及北園國中通學步道工程，今天下午於北園國小舉行竣工典禮，為嘉義市學童打造安全、友善的通學環境。市長黃敏惠表示，首條示範通學步道是跨機關合作的範例，各方共同營造北園國小及北園國中通學環境，讓家長安心學童平安上學、快樂回家。
嘉義市北園國小及北園國中原僅大門口有部分人行空間，學童步行上下課僅靠沿著校園周邊圍牆的馬路通行，並無完善的通學步道及車輛接送區域，且既有道路已沒有多餘空間可供人行道建置，為改善學童上學通行問題，嘉義市政府向中央申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，獲中央補助3047萬元、地方自籌580萬元，共3627萬元，工程於去年7月10日開工，今年5月21日完工。
市長黃敏惠表示，本案為嘉義市首條示範通學步道，也是跨機關攜手合作的典範，結合工務處、教育處、交通處、都發處、學校及農業部林業試驗所、台電公司等中央與地方單位一同合作努力完成。
2個學校校園圍牆退縮提供空間作為步道及路側電箱移設使用，通學步道於國中、國小及幼兒園各分別新設共6處家長接送區、導入電纜地下化工程、縮短行人穿越距離、調整路口車道配置，更採雙色溫路燈、透水鋪面設計，並由林業試驗所提供台灣杉邊皮材鋪設步道空隙地，落實淨零碳排目標。尤其台電將電箱移設及桿線下地化後，打開周邊天際線，步行空間更舒適。
市府工務處表示，施工範圍由西向東包括北園街、北社尾路、北社尾166巷及雙園街，全長約550公尺，新設步道寬度1.5公尺至3公尺不等，沿線路口設置無障礙斜坡及休憩座椅，照明採用子母燈設計，提升夜間步道的安全與美感。為保護既有樹木生長採雙階式人行道設計，學校圍牆欄杆以稻浪意象呈現北園國小田園文化特色，並美化路燈基座，提升整體景觀質感，校門口也煥然一新。
家長表示，有6處150公尺避車彎讓家長接送小孩有個安全的停靠位置，上下車全都有顧慮到。校園退縮新增人行步道，師生上下學都有安全空間。
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