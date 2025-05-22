嘉義原民部落長照邁新里程 阿里山sosonʉ日照中心啟用
嘉義縣阿里山鄉sosonʉ日照中心斥資1860萬元新建完工，室內空間融入鄒族元素，提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送與家庭支持服務，同一時段可服務16位失智失能者，是偏鄉長照新里程碑，縣長翁章梁今天參加啟用典禮，盼讓長輩就近接受照顧。
sosonʉ日間照顧中心位於阿里山海拔1000公尺，由天主教中華聖母基金會提供在地長照服務，串聯既有暖暖老人食堂與巷弄長照站，立委林月琴、衛福部長照司長祝健芳、天主教嘉義教區主教浦英雄、天主教中華聖母基金會董事長韓玲玲參與鄒族傳統點火儀式，見證原鄉照顧服務新篇章。
社會局表示，阿里山日照中心以鄒語拼音命名為「sosonʉ」，室內空間融入鄒族元素，提供日照、餐食、交通接送與家庭支持服務，同一時段可服務16位失智失能者，日照中心與達邦部落巷弄長照站、暖暖老人食堂及個別照顧個案串聯，將形成地區型照顧網絡。
社會局說明，阿里山鄒族部落分為北4村、南3村及台18線逐鹿部落，雙福基金會已在南3村成立微型日照中心，但因阿里山交通不便，北4村長者不便翻山越嶺到南3村，如今阿里山日照中心落成，長者可在熟悉環境獲得照護，落實長照服務資源可近性及方便性。
韓玲玲說，感謝中央補助250萬元開辦設施設備費，7-ELEVEN透過「把愛找回來公益募款」支持籌建經費；玉山銀行受託菩月樂齡公益信託捐贈復康巴士與設備；寶春慈善基金會支持醫療接送服務經費；聖仁社福基金會捐助設備；嘉宜基金會、海墾基金會及黃烈火教育基金會捐贈設備及文化傳承經費，讓日照中心設備、人力與交通得以完善。
翁章梁說，阿里山日照中心歷經7年籌備，投入超過1860萬，感謝天主教系統一肩扛起偏鄉社會福利業務，許多委外經營的合作單位都由天主教系統負責，因為有他們的幫助，讓政策得以順利實施，盼結合中央、地方政府以及民間單位，一步一步讓長照服務更完善。
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