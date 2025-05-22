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南市資收關懷計畫開放報名 每月最高可領5千元還加保險

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收個體戶為主要補助對象，已開放報名。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收個體戶為主要補助對象，已開放報名。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局推動「資收關懷計畫」，以從事資源回收個體戶為主要補助對象，優先受理低、中低收入戶、領有老人生活津貼或身心障礙證明、社福邊緣戶或特殊境遇家庭。即日起到6月30日，符合資格的人可向環保局各區清潔隊報名。通過審核後，將發給反光背心、手套等防護用品，每月還能憑回收項目換取補助，最高可領5000元。

南市環保局表示，2019年起配合中央政策辦理「資收關懷計畫」，以優於市面行情的回收價金，穩定個體戶收入、降低回收物價格波動的衝擊，並提升整體回收成效，推行迄今累計補助1853人次。

另，為避免因撿拾資收物過程中發生意外事故，致家庭經濟陷入困境，環保局與國泰人壽合作，協助資收個體戶加保「微型保險」，除了爭取最佳承保條件，資收個體戶失能及身故等基礎保障，另也提供實支實付傷害醫療保險金。

環保局長許仁澤指出，資收個體戶是整個資源回收循環體系中重要的一環，將回收廢棄物分類整理後變賣，既維護環境整潔也提高資源回收率，歡迎符合資格從事資源回收個體戶踴躍報名，詳細補助計畫報名問題可撥打環保局電話或洽各區清潔隊。

資源回收 環保局長 保險

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