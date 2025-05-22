馬路開挖挨轟路不平 嘉市府：導入AI道路巡檢施作路平

「道路平不平，騎士屁股最知道！」嘉市議員戴寧上午質詢，目前道路鋪面補貼不均，人孔蓋高低落差大，對機車族造成極大行車風險，市容遭嚴重破壞，要求市府工務處導入智慧道路管理，杜絕鋪好又挖、挖完再補；工務處長蘇文崎說，市府已導入道路智慧巡檢（AI道路巡檢）施作路平。

戴寧播放實地踏勘影片質詢，檢視市區道路、世賢路自行車道，要求市府從制度改革、科技導入到使用者參與，打造「宜居」、「安心」嘉市。她說，路平不平，市民最知道，她引用台中、新北市經驗，建議市府導入AI道路巡檢系統、建立公開「道路履歷查詢平台」，研議成立「道路管線中心」，統合挖補管理，提升工程品質與透明度。

她表示，鋪路不能用消化預算心態執行，許多市民反映，特定路段常常出現「1年鋪2次、半年又開挖」，施工單位未整合開挖計畫，導致道路刨除重鋪一再重複，既浪費公帑，也讓市民行車疲於應付、抱怨連連。「市民每天走的不是城市願景，而是這些道路。」她強調，道路品質是市政基本功，不能再讓「黑色補丁」變成嘉義的日常風景。

蘇文崎說，市府已導入道路智慧巡檢（AI道路巡檢），將攝影儀器裝設巡查車上，巡查車行駛路上，系統會將道路鋪面影像缺陷自動記錄及分類，節省大量人力目視巡查。

巡查資料會給區公所辦理修補，作為後續路面刨鋪更新參考依據。針對路面平整度，市府每年會針對市區道路平整度施作AARI（簡易型平坦儀精進指標）檢測，對檢測數據成果不佳路段，會作為施作路平路段的依據，如今年度施作中的友忠路快車道、世賢路快車道、吳鳳南路快車道等。