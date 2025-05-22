網路聊天室變陷阱、孩子裸照成獵物 嘉市議員要求強化數位防色網

網路「創意私房」、「黃子佼」事件，引發國人關切兒少性影像剝削議題，嘉義市議員郭定緯上午質詢兒少性影像剝削、校園偷拍與數位性暴力問題，要求教育處、警察局與社會處跨局處整合，守住校園與網路每道防線，不讓孩子獨自承受數位時代風險。

郭定緯指出，從「創意私房」到黃子佼事件，提醒大家，性剝削早已不在教科書，也不再是陌生的事，孩子可能僅因一次點擊、一段遊戲對話，就誤入陷阱。他質詢教育處長郭添財反偷拍聯合採購進度，校園安全空窗期，風險誰來負責？

郭定緯揭露熱門手遊聊天室淪為性剝削溫床實例，質疑教育現場網路素養與性平教育是否應對現實風險，他認為，Z世代、Alpha世代孩子成長在虛實交錯網路世界，大人不能再用舊方式教孩子辨識新型犯罪，應建立「孩子、老師、家長」三向防護網。

郭定緯問警局長沈炳信有無定期網路巡邏與主動偵蒐封閉聊天室犯罪，「等受害人報案太遲了，我們需要主動出擊。」數據顯示，嘉市2023年兒少性影像剝削案40件，2014年增至46件，顯示問題持續擴大。

郭定緯呼籲社會處建立「受害者陪伴機制」，含心理重建、無壓力復學、匿名求助管道等，「孩子受傷不只是身體，更是信任。我們要讓他們知道，有人會陪他們走過。」性剝削存在孩子的生活，社會無法防堵所有風險，但要提早因應，就能早一步保護、早一步提醒、早一步站出來，避免更多孩童受傷，這不只是治安問題，更是市政責任。