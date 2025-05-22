快訊

114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答「熱議話題全公開」 助你上榜心儀科系

日職／孫易磊升一軍！ 新庄剛志驚人計畫：古林8局、孫後援

懶人包／Google I/O超狂！推AI搜尋、Veo 3、虛擬試穿 九大新功能、亮點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

網路聊天室變陷阱、孩子裸照成獵物 嘉市議員要求強化數位防色網

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員郭定緯（右）質詢警察局長沈炳信。 記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）質詢警察局長沈炳信。 記者魯永明／翻攝

網路「創意私房」、「黃子佼」事件，引發國人關切兒少性影像剝削議題，嘉義市議員郭定緯上午質詢兒少性影像剝削、校園偷拍與數位性暴力問題，要求教育處、警察局與社會處跨局處整合，守住校園與網路每道防線，不讓孩子獨自承受數位時代風險。

郭定緯指出，從「創意私房」到黃子佼事件，提醒大家，性剝削早已不在教科書，也不再是陌生的事，孩子可能僅因一次點擊、一段遊戲對話，就誤入陷阱。他質詢教育處長郭添財反偷拍聯合採購進度，校園安全空窗期，風險誰來負責？

郭定緯揭露熱門手遊聊天室淪為性剝削溫床實例，質疑教育現場網路素養與性平教育是否應對現實風險，他認為，Z世代、Alpha世代孩子成長在虛實交錯網路世界，大人不能再用舊方式教孩子辨識新型犯罪，應建立「孩子、老師、家長」三向防護網。

郭定緯問警局長沈炳信有無定期網路巡邏與主動偵蒐封閉聊天室犯罪，「等受害人報案太遲了，我們需要主動出擊。」數據顯示，嘉市2023年兒少性影像剝削案40件，2014年增至46件，顯示問題持續擴大。

郭定緯呼籲社會處建立「受害者陪伴機制」，含心理重建、無壓力復學、匿名求助管道等，「孩子受傷不只是身體，更是信任。我們要讓他們知道，有人會陪他們走過。」性剝削存在孩子的生活，社會無法防堵所有風險，但要提早因應，就能早一步保護、早一步提醒、早一步站出來，避免更多孩童受傷，這不只是治安問題，更是市政責任。

郭添財說，國中小全面採購反偷拍偵測設備，強化保全契約，要求保全定點巡查，尤其反偷拍嚴格執行，加強校安門禁管制；沈炳信表示，市刑大專責執行網路巡邏預防性影像犯罪，會持續強化查緝強度與網路巡邏。社會處長李思賢說，對兒少性剝削，會主動介入立即啟動社工關懷與心理諮商，社工會持續追蹤個案，協助家庭處理孩子後續適應與重建。

嘉義市議員郭定緯（右）質詢教育處長郭添財。 記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）質詢教育處長郭添財。 記者魯永明／翻攝

延伸閱讀

黃子佼與孟耿如傳離婚　律師李怡貞揭3疑點「要離婚早就離婚」

孟耿如傳離婚！　兩性專家狠批黃子佼「1致命錯誤」

早該與孟耿如離婚！陳沂轟黃子佼一直拖著原因：沒擔當

孟耿如被爆與黃子佼離婚！乾媽周丹薇說話了

相關新聞

馬路開挖挨轟路不平 嘉市府：導入AI道路巡檢施作路平

「道路平不平，騎士屁股最知道！」嘉市議員戴寧上午質詢，目前道路鋪面補貼不均，人孔蓋高低落差大，對機車族造成極大行車風險，...

網路聊天室變陷阱、孩子裸照成獵物 嘉市議員要求強化數位防色網

網路「創意私房」、「黃子佼」事件，引發國人關切兒少性影像剝削議題，嘉義市議員郭定緯上午質詢兒少性影像剝削、校園偷拍與數位...

台南學產地魚塭變科技園區 議員：至少50隻黑面琵鷺棲息

台南市中西區及安平交界約30公頃的國有學產土地，市府規畫轉型為產業專區，配合產業發展趨勢，並引入半導體科技研發及智慧服務...

雲林國小合唱團7月進軍韓國世界大賽 經費差50萬...盼企業伸援手

「英語台語攏ㄟ通！」斗六市雲林國小合唱團榮獲114年度全國學生音樂比賽同聲合唱、全國鄉土歌謠比賽台灣台語系雙特優，這支融...

台南後壁不只有種米！ 農會推酸甜桑椹霜淇淋受好評

炎炎夏日，品嘗一支霜淇淋是民眾最愛的消暑方式之一，台南市後壁區除種植大量水稻外，也有部分小農種植桑椹，近期適逢採收期，後...

台南chacha園區端午包菱角粽 加碼爆米香冰淇淋

台南隆田chacha文化資產教育園區，每年端午節舉辦「包菱角粽」活動，往年開放報名不久就額滿；今年加碼推出爆米香冰淇淋及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。