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台南學產地魚塭變科技園區 議員：至少50隻黑面琵鷺棲息

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區國有學產土地轉型為科技產業專區，現況是魚塭，鳥友觀察到長期至少有50隻以上黑面琵鷺棲息，也是陸蟹的重要棲息地。圖／市議員周嘉韋提供
台南市中西區國有學產土地轉型為科技產業專區，現況是魚塭，鳥友觀察到長期至少有50隻以上黑面琵鷺棲息，也是陸蟹的重要棲息地。圖／市議員周嘉韋提供

台南市中西區及安平交界約30公頃的國有學產土地，市府規畫轉型為產業專區，配合產業發展趨勢，並引入半導體科技研發及智慧服務產業，議員質詢基地位處住宅密集區及安平觀光熱點，且現況是魚塭用地，又是黑面琵鷺及陸蟹棲息地，要求市府審慎評估開發對交通、生態與水利的影響。

市府說明，目前此案正進行內政部都市計畫審查，未來還會有交通影響評估、出流管制及生態調查，並在園區內保留埤塘、公園與滯洪池，作為生態廊帶。

教育部為活化學產基金土地，變更為產業專用區及住宅區，藉此促進地方產業多元發展。市議員周嘉韋指出，該基地鄰近安平與中西區主要幹道，現有交通壓力已大，若增設科技研發園區，恐加劇交通壅塞，嚴重影響居民居住品質。

周嘉韋也指出，該地現為魚塭及綠地，去年凱米颱風期間，曾作為天然滯洪空間，發揮保護鄰近低窪住宅區的作用。若未來高強度開發，恐使當地居民面臨更高淹水風險；許多鳥友觀察到該地為黑面琵鷺的棲息熱點，是台南市鹽水溪以南首次發現群聚棲息的地點，若將土地開發為產業園區，將造成黑面琵鷺、水鳥及陸蟹等多種野生動物棲地消失，恐引發生態浩劫。

他呼籲市府應正視開發帶來的社會成本，適度維持低密度開發，為高度都市化區域保留一片綠地。同時建議應增加地方公聽會密度，廣納居民與生態、人文、都市發展等專家意見，重新檢視「開發至上」的政策思維。

對此，水利局表示，開發面積超過2公頃的土地依法須提送出流管制計畫。該案於都市計畫變更階段已擬具出流管制規劃書並獲審查通過，核定滯洪池總容量為4萬8125立方公尺。未來若變更案通過，開發單位仍須依水利法提送出流管制計畫並通過審查，始可動工。

地政局長陳淑美則指出，都市計畫審議階段已辦理公開展覽並聽取地方意見，未來進入規畫設計階段將持續把關。她強調，雖現地為魚塭，但市府已有九份子及北安商60等開發經驗，均設有滯洪池與抽水站等防洪設施。生態方面，園區內將設置公園並保留部分水塘，滯洪池亦將兼具生態棲地功能。

台南市中西區國有學產土地轉型為科技產業專區，現況是魚塭，鳥友觀察到長期至少有50隻以上黑面琵鷺棲息，也是陸蟹的重要棲息地。圖／市議員周嘉韋提供
台南市中西區國有學產土地轉型為科技產業專區，現況是魚塭，鳥友觀察到長期至少有50隻以上黑面琵鷺棲息，也是陸蟹的重要棲息地。圖／市議員周嘉韋提供
台南市議員周嘉韋在市政總質詢要求市府重視國有學產土地轉型為產業專，對交通、水利及生態的衝擊。記者吳淑玲／攝影
台南市議員周嘉韋在市政總質詢要求市府重視國有學產土地轉型為產業專，對交通、水利及生態的衝擊。記者吳淑玲／攝影

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