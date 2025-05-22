雲林國小合唱團7月進軍韓國世界大賽 經費差50萬...盼企業伸援手

「英語台語攏ㄟ通！」斗六市雲林國小合唱團榮獲114年度全國學生音樂比賽同聲合唱、全國鄉土歌謠比賽台灣台語系雙特優，這支融合多元文化的合唱團將於7月代表台灣赴韓國參加韓國濟州世界青年合唱競賽，但經費不足，台中企業今天捐助10萬元並期能拋磚引玉，讓合唱團順利成行。

極具本土的「布袋戲歌曲」唱完，「Please Mr. Postman」西洋歌曲再登場，雲林國小合唱團以歌迎賓，感謝台中市麗富康公司捐助參賽旅費10萬元，優雅的歌聲搭配整齊劃一的舞動，讓來賓感動這支融合多種語言文化的合唱團優異表現，「如因經費不足失去出國比賽機會實太可惜」呼籲各界多多支持，為孩子打開通往國際舞台大門，實現音樂夢。

在全國音樂大賽，一舉拿下雙特優大獎的雲林國小合唱團，取得參加2025年第7屆韓國濟州世界青年合唱節暨競賽（WYCF）機會，預定今年7月16日啟程出國參賽，除了學生自費部分負擔，全團出國旅費不足150萬元，為減輕家長負擔，校方積極籌募，包括今天台中的企業也來贊助，使目前旅費只差50萬元。

校長關勝周表示，合唱團在劉姿伶、廖婉倫指導下，展現歌藝與團隊默契，在縣賽或全國大賽屢屢獲奪獎，這次參加韓國濟州的國際盛會，既是肯定也是挑戰，更是難得的國際經驗，尤其合唱團以多種語言歌曲訓練，包括多首布袋戲改編的曲目，藉由站上國際台機會，把台灣文化宣揚國際，更加難得。