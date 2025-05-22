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台南後壁不只有種米！ 農會推酸甜桑椹霜淇淋受好評

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南後壁區農會為幫助小農拓展銷售通路，收購在地小農的桑椹原汁，推出酸甜可口的桑椹霜淇淋，吸引不少民眾好評，甚至有高雄遊客特地跑來品嘗。記者萬于甄／攝影
台南後壁區農會為幫助小農拓展銷售通路，收購在地小農的桑椹原汁，推出酸甜可口的桑椹霜淇淋，吸引不少民眾好評，甚至有高雄遊客特地跑來品嘗。記者萬于甄／攝影

炎炎夏日，品嘗一支霜淇淋是民眾最愛的消暑方式之一，台南市後壁區除種植大量水稻外，也有部分小農種植桑椹，近期適逢採收期，後壁區農會為幫助小農拓展銷售通路，收購小農的桑椹原汁，推出酸甜可口的桑椹霜淇淋，吸引不少民眾好評，甚至有高雄遊客特地跑來品嘗。

後壁區農會總幹事林怡歆說，桑椹果樹普遍存在南部農村地區，雖主要產區以下營、嘉義義竹為主，但近年來後壁也有不少返鄉青農種植；桑椹富含花青素，對人體健康不錯，然而桑椹果實相當嬌貴，採摘需仰賴人力，在銷售通路不多的情況下，小農有時會放棄採收，相當可惜。

後壁區農會為幫小農拓展更多的行銷通路，今年收購在地農友熬煮的桑椹原汁，以真材實料製作桑椹霜淇淋，最後再淋上紫色桑椹果醬，近期在後壁農會步穀農創館推出，且一推出好評不斷，加上台南近期高溫炎熱，許多遊客逛完菁寮老街，都會來品嘗ㄧ支霜淇淋。

林怡歆表示，酸甜可口的桑椹霜淇淋，每支都是現場手工現打製作，每逢周末假日平均可售出2、300支，銷售情況不錯，而桑椹霜淇淋是季節限定，原預計只賣5月底，在消費者敲碗下，如今將延長銷售至6月，也期待能逐漸打出後壁桑椹的名號。

此外，後壁區種植芭樂、檸檬等果樹的農友不少，2年前為協助農民拓銷芭樂鮮果，後壁區農會研發芭樂吸凍等加工品，成功打進中北部市場，深受民眾喜愛，農會目前則研發芭樂、檸檬等清爽的霜淇淋，可望成為下一季的霜淇淋口味，讓民眾十分期待。

為協助農民拓銷芭樂鮮果，後壁區農會2年前研發芭樂吸凍等加工品，逐漸打進中北部市場，深受民眾喜愛，目前則研發芭樂、檸檬等清爽的霜淇淋，可望成為下一季的霜淇淋口味，讓民眾十分期待。記者萬于甄／攝影
為協助農民拓銷芭樂鮮果，後壁區農會2年前研發芭樂吸凍等加工品，逐漸打進中北部市場，深受民眾喜愛，目前則研發芭樂、檸檬等清爽的霜淇淋，可望成為下一季的霜淇淋口味，讓民眾十分期待。記者萬于甄／攝影

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