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台南chacha園區端午包菱角粽 加碼爆米香冰淇淋

中央社／ 台南22日電
台南隆田ChaCha文資教育園區將於30日至6月1日舉辦「ChaCha端午饗米樂」活動，除了包菱角粽，還推出爆米香冰淇淋體驗。（台南市文化局提供）
台南隆田ChaCha文資教育園區將於30日至6月1日舉辦「ChaCha端午饗米樂」活動，除了包菱角粽，還推出爆米香冰淇淋體驗。（台南市文化局提供）

台南隆田chacha文化資產教育園區，每年端午節舉辦「包菱角粽」活動，往年開放報名不久就額滿；今年加碼推出爆米香冰淇淋及造型湯圓DIY，邀民眾體驗傳統米食文化。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，台灣端午節慶典與地方文化息息相關，過去在嘉南大圳3年輪作制度下，菱角成為官田地區農產雜作，才有獨特「菱角粽」，這是傳統節慶傳承中內化、再蛻變，屬於在地文化經典案例。

黃雅玲指出，隆田ChaCha園區呈現文化資產不同面貌，以創新有趣活動，邀請民眾走進園區，體驗親近文化資產及保存重要性。

隆田ChaCha園區提供資料指出，端午節包菱角粽活動已成為民眾熱烈詢問活動，往往開放報名不久就額滿，今年將於30日至6月1日舉辦「ChaCha端午饗米樂」活動，除了包菱角粽，再新增爆米香冰淇淋及造型湯圓DIY活動。

園區人員指出，此次為所有體驗爆米香報名者各準備1杯冰淇淋，品嘗沁涼又有米香的爆米香冰淇淋；造型湯圓則以年輕世代喜歡的「貓爪湯圓」為主題，做完後可帶回家，指導老師將準備配料與湯圓，報名者可享用一整碗湯圓冰，讓民眾有得吃也有得玩。

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