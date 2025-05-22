人、魚、鳥共好 台江處與中信金簽署ESG合作備忘錄守護國家公園

今天是國際生物多樣性日，台江國家公園管理處近年來推動生態友善棲地營造等黑面琵鷺棲地治理、陸蟹公民科學家保育行動及相關環境教育備受肯定，中信金率子公司贊助及推廣，今簽署ESG合作案備忘錄，以公、私合作，守護國家公園自然資源。

簽署儀式在台江處舉行，在國家公園署長王成機見證下，由台江處長謝偉松與中信金控總經理高麗雪簽署夥伴關係備忘錄，並有保育團體及在地居民觀禮。高麗雪表示，中信金控維護生物多樣性責無旁貸，此次號召中信銀行、台灣人壽、中信證券、中信投信共4家子公司支持台江國家公園棲地營造，讓私人魚塭成為人、魚、鳥共好的永續棲地，今天是國際生物多樣性日，也特別有意義。

高麗雪說，台江國家公園是台灣唯一國際級濕地型國家公園，也是台灣的驕傲與國際典範，今天下午除了先淨灘護蟹，也認養陸蟹熱點城西夢幻湖地區，讓「濕地清道夫」凶狠圓軸蟹有更乾淨的喘卵環境，並將在7、8月監測調查、夜間巡護及交管，協助抱卵母蟹越過馬路堤防到外海處釋幼。

國家公園署長王成機說，聯合國在2022年確立國際生物多樣性的框架，要在2030年達到陸地、海洋各有30%投入多樣性保育，前階段著重減少任一物種的消失，讓物種永續；國家公園正是保育物種多樣性的核心場域，政府會投入更多資源，並共私協力，讓世界更好。

台江處長謝偉松表示，，台江處近年推動生態友善棲地營造，包含黑面琵鷺棲地治理、陸蟹公民科學家保育行動及相關環境教育活動業務，保育成效備受各界肯定，此次與中信金控簽署ESG合作案備忘錄，希望共同維護台江國家公園生態環境，維持生態棲地健康及防止濕地劣化。