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台南有座「砲彈公園！ 砲彈樹開花奇景吸引民眾賞花
台南市中西區光賢社區公園，以砲彈樹聞名，種植數十棵罕見的砲彈樹，有「砲彈樹公園」之稱，目前進入開花期，特別在於幹生花，從樹幹開出成串的花，相當奇特和壯觀。
砲彈樹又稱吊瓜樹、吊燈樹、葉子媚樹，原產於熱帶美洲，屬於落葉大喬木，可高達20公尺，林姓市民一早就來賞花拍照，他說，台南市只在光賢公園看得到這麼多砲彈樹，花期從5月至8月，花朵如煙火般，散發雅致香味，每年都吸引許多人前來賞花。
砲彈樹開花後，結的果實又硬又大又圓，就像砲彈一樣而得名，果實比壘球還要大，但略小於保齡球，在其他地方難得一見，光賢公園就位在武聖夜市旁，雖是社區公園，因「砲彈樹公園」而聞名。
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