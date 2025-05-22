台南國際龍舟賽冠軍獎金僅1萬...六都墊底 體育局：會加碼

台南國際龍舟錦標賽即將在5月27日至31日於台南運河安億橋至承天橋舉行，但今年大型龍舟只剩9隊報名，市議會國民黨團指因獎金只有1萬元，在六都墊底，影響報名意願，若再不積極投注資源，可能大型龍舟奪標搶旗畫面將成追憶；市府表示，今年將以加碼方式鼓勵選手，明年運河通行百年將增加預算擴大舉行。

體育局長陳良乾說明，原先龍舟賽的獎金是依據報名隊數來編列，接獲反映認為獎金應有進一步調整。，因獎金已經公布，今年將以加碼方式，原獎金照常發放外，前3名再各加1萬、5000及3000元，鼓勵選手。

國民黨團表示，府城龍舟競賽是在夜間舉行，安平運河美麗的夜景連諾貝爾文學獎得主高行健都稱讚，不輸歐洲塞納河美景，這麼有獨特性的夜間龍舟賽，參賽隊數卻逐年下降，大型龍舟賽獎金今年冠軍更只有1萬元？大型龍舟國際賽事人數規定22人，就是有槳手、舵手、標手、鼓手、領隊、教練和隊長，這麼多人的團隊戰績，冠軍獎金竟只有1萬元。

國民黨團檢視台南市府這兩年龍舟賽預算都有1千多萬元，去年年龍舟共核銷1178萬元，(不含獎金56萬)，今年龍舟經費1235萬，參賽隊伍卻不增反減？總參加隊數只有121隊，其中大型龍舟組男子組9隊、台北市有200多隊，大型龍舟組有男子組28隊、女子組12隊、混合組48隊。

國民黨團說，民眾反映看到台南市的獎金，想組隊參賽的熱情就被澆熄了，台南去年大型龍舟公開男子組還有15隊，今年大型龍舟公開男子組只剩9隊。錢花到哪裡去呢？今年標案750萬、火舞表演85萬、新聞處轉播150萬、各工作組經費200萬，但最重要的獎金只有50萬元。

國民黨團指出台北市大型龍舟組至少提供10萬元獎金，新北市總獎金規模更高達60萬元，高雄市即便報名隊伍僅4組以下，也仍維持15萬元獎金，相較之下，台南的規模與獎勵顯得格外寒酸，這不僅影響參賽意願，更直接衝擊市府多年來塑造的文化城市形象。