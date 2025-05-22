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水位巧調、生物共好 成龍濕地營造友善水鳥棲地

中央社／ 雲林縣22日電

雲林縣成龍濕地近年因水位偏高，泥灘地裸露時間不足，水鳥活動空間受限，林保署南投分署今年進行水位調控試驗，引來更多生命，成功創造兼顧排水需求與水鳥棲息的雙贏環境。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿指出，位於雲林縣口湖鄉的成龍濕地，原本為農耕地，因地勢低窪且長期超抽地下水，導致地層下陷，又因過去颱風期間遭海水倒灌，造成農地長期積水無法耕作，隨著時間推移，該地區自然演替成為鹽分沼澤濕地，因地形來自舊農田與魚塭混合，深淺交錯，形成多樣化的棲地環境，在不同季節吸引不同鳥種駐足，也成為候鳥遷徙過境的中繼站。

南投分署表示，成龍濕地近年因水位偏高，泥灘地裸露時間不足，水鳥活動空間受限，在地社區居民也曾反映，「濕地水太深，水鳥沒地方落腳」，突顯調整水位以回應水鳥需求的必要性。

為找回水鳥，南投分署自112年起攜手農業部生物多樣性研究所、雲林縣政府及成龍社區發展協會等單位，合作啟動成龍濕地水位調控相關研商會議，並與當地養殖協會溝通，今年2月與3月各進行1次調控試驗。

南投分署說，調控方式採低干擾設計，在每日退潮期間開啟蚶子寮大排兩座關鍵水門進行自然排水，同時於調控區內架設水尺由成龍社區協助紀錄，並由農業部生物多樣性研究所監測鳥況，建立社區與科研協作模式。

首次調控期間濕地水位平均降低5公分，水鳥數量由172隻次提升至317隻次，增幅達84%；第2次則降低水位11.5公分，雖因同期間外部排水溝渠工程導致水位變動較為劇烈，但仍成功累積實務經驗。

南投分署規劃自今年起每年9月至翌年3月期間，每月定期執行水位調控，期望長時間維持適當的水位，讓過境鳥及冬候鳥得以利用濕地環境，並累積更多且更長期的科學數據，探索水深與鳥況之間的關聯性，提供有效的濕地經營管理策略。

南投分署長李政賢認為，透過此次試驗，看見濕地「調一點水」，就能「引來更多生命」，這不只是技術上的突破，更是「與自然和諧共生，邁向永續發展」的最佳實踐。

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