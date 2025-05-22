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南瀛天文館迎端午 姓名有「端、午、屈、原」一字...享優惠
台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，只要姓名有「端、午、屈、原」其中一字，憑證件即可享有天文展示館及星象劇場1場次免費參觀優惠，來館消費更享好康折抵，同時推出迅猛龍、水火箭等各項DIY體驗，很適合親子來同樂。
南市教育局表示，活動期間只要憑票至星空小棧消費滿200元即享折抵，還有推出特惠套組及指定品項買一送一優惠；日晷餐廳同步推出活動特餐，餐廳消費滿300元，即隨機贈送粽子五彩繩手鍊或粽子香包吊飾，數量有限，送完為止。
教育局長鄭新輝指出，今年端午假期更推出「動手瀛星歡」DIY體驗，有趣味十足的粽子涼扇與星沙瓶製作活動；憑天文展示館門票還可體驗製作迅猛龍DIY；5月31日更有端午節當日限定、消暑又刺激的水火箭DIY課程，歡迎親子一起DIY，創造屬於自己獨特的夏日回憶。星象劇場也在中午加映3D「尋光任務」，機會難得，千萬別錯過。
南瀛天文館館長何秋蓮提醒，端午假期活動不僅有各種優惠及刺激好玩的DIY體驗，5月31日晚間於天文觀測館還有夜間望遠鏡觀測與星空導覽解說，更配合端午節推出主題講座，讓遊客除了享受折扣優惠與豐富多樣的體驗活動外，還能在夏日浪漫星空下一起許下星願，度過有趣又充實的端午連續假期。更多活動資訊請上南瀛天文館網站。
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