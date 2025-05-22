快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

南瀛天文館迎端午 姓名有「端、午、屈、原」一字...享優惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，並有優惠措施。圖／南市教育局提供
台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，並有優惠措施。圖／南市教育局提供

台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，只要姓名有「端、午、屈、原」其中一字，憑證件即可享有天文展示館及星象劇場1場次免費參觀優惠，來館消費更享好康折抵，同時推出迅猛龍、水火箭等各項DIY體驗，很適合親子來同樂。

南市教育局表示，活動期間只要憑票至星空小棧消費滿200元即享折抵，還有推出特惠套組及指定品項買一送一優惠；日晷餐廳同步推出活動特餐，餐廳消費滿300元，即隨機贈送粽子五彩繩手鍊或粽子香包吊飾，數量有限，送完為止。

教育局長鄭新輝指出，今年端午假期更推出「動手瀛星歡」DIY體驗，有趣味十足的粽子涼扇與星沙瓶製作活動；憑天文展示館門票還可體驗製作迅猛龍DIY；5月31日更有端午節當日限定、消暑又刺激的水火箭DIY課程，歡迎親子一起DIY，創造屬於自己獨特的夏日回憶。星象劇場也在中午加映3D「尋光任務」，機會難得，千萬別錯過。

南瀛天文館館長何秋蓮提醒，端午假期活動不僅有各種優惠及刺激好玩的DIY體驗，5月31日晚間於天文觀測館還有夜間望遠鏡觀測與星空導覽解說，更配合端午節推出主題講座，讓遊客除了享受折扣優惠與豐富多樣的體驗活動外，還能在夏日浪漫星空下一起許下星願，度過有趣又充實的端午連續假期。更多活動資訊請上南瀛天文館網站

台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，並有優惠措施。圖／南市教育局提供
台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，並有優惠措施。圖／南市教育局提供

粽子 南瀛天文館

延伸閱讀

高雄玉荷包大減產...每斤上看300元 果農憂端午宅配塞爆

端午將至…政院開穩定物價小組會議 嚴查哄抬價格

新北雙溪牡丹社區包粽送暖 獨居長者提前過端午

道家人文協會捐新北2.6萬顆愛心粽 助弱勢過端午

相關新聞

南瀛天文館迎端午 姓名有「端、午、屈、原」一字...享優惠

台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，只要姓名有「端、午、屈、原」其中一字，憑證...

台灣飯店界奧斯卡「最美飯店大賞」票選揭曉 嘉義市這2家獲選

有台灣「飯店界奧斯卡」之稱的最美飯店票選競賽結束，阿里山腳下觀光興盛嘉義市有5家飯店入圍角逐，競賽結果揭曉，市府觀光新聞...

嘉義百年荔枝王不畏氣候變異逆勢結果 養活紀家三代...它還有首詩

端午節將近，應景水果荔枝受入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部公告嘉義縣荔枝天災現金救助，...

廣角鏡／賞花鼓 過端午

雲林縣褒忠鄉花鼓陣聞名全台。褒忠鄉長陳建名表示，24日將在大廍順天宮首次舉辦花鼓競賽，前三名總獎金上看7萬元，開放花鼓陣...

雲林褒忠花鼓文化節 將辦花鼓陣競賽總獎金7萬元

雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽...

臺南市永康區全民運動館開工 打造全齡運動新地標

為實踐「運動城市、幸福臺南」的願景，提供民眾優質、舒適、安全的運動環境，於5月12日正式開工，工程預計於115年中旬完工，以提供永康區居民嶄新運動休憩空間，讓市民享有高品質的運動服務。 臺南市長黃偉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。