聽新聞
0:00 / 0:00
台灣飯店界奧斯卡「最美飯店大賞」票選揭曉 嘉義市這2家獲選
有台灣「飯店界奧斯卡」之稱的最美飯店票選競賽結束，阿里山腳下觀光興盛嘉義市有5家飯店入圍角逐，競賽結果揭曉，市府觀光新聞處說，獲選最美親子享樂獎是新悅花園酒店，最美風格設計獎為安娜與國王酒店，最美房間獎則新悅花園酒店、安娜與國王酒店均得。
觀新處說，每年易遊網舉辦的「台灣最美飯店大賞」被譽為「飯店界奧斯卡」指標性票選活動，每年吸引上百間飯店旅館同場競爭，角逐最美頭銜，今年第7屆舉辦。
嘉市有新悅花園酒店、嘉義福容voco酒店、天成文旅繪日之丘、安娜與國王酒店，以及里亞行旅共5家飯店旅館入圍，角逐最美稱號。
獲選的新悅花園酒店以嘉義在地自然元素，台灣黑熊、梅花鹿、嘉市花豔紫荊及阿里山等意象，打造具台灣嘉義特色藝術飯店，新悅有174間時尚客房，以熊家族為主題打造出24間風格迥異的熊家族親子主題房，房內擁有專屬溜滑梯、益智遊戲牆，讓小朋友能夠盡情享受，留下難忘的回憶。
鄰近傳統東市場「安娜與國王酒店」，5層樓建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條，泰式富麗堂皇酒店是打卡熱點，美景經網路打卡紅到國外，酒店主人發想設計與布置，靈感來自同名電影「安娜與國王」，有很多收藏品，每個場景像電影畫面，遊客入住有如秒飛泰國，置身泰國美麗風情，吸引泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮偕同夫人及友人慕名入住。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言