台灣飯店界奧斯卡「最美飯店大賞」票選揭曉 嘉義市這2家獲選

有台灣「飯店界奧斯卡」之稱的最美飯店票選競賽結束，阿里山腳下觀光興盛嘉義市有5家飯店入圍角逐，競賽結果揭曉，市府觀光新聞處說，獲選最美親子享樂獎是新悅花園酒店，最美風格設計獎為安娜與國王酒店，最美房間獎則新悅花園酒店、安娜與國王酒店均得。

觀新處說，每年易遊網舉辦的「台灣最美飯店大賞」被譽為「飯店界奧斯卡」指標性票選活動，每年吸引上百間飯店旅館同場競爭，角逐最美頭銜，今年第7屆舉辦。

嘉市有新悅花園酒店、嘉義福容voco酒店、天成文旅繪日之丘、安娜與國王酒店，以及里亞行旅共5家飯店旅館入圍，角逐最美稱號。

獲選的新悅花園酒店以嘉義在地自然元素，台灣黑熊、梅花鹿、嘉市花豔紫荊及阿里山等意象，打造具台灣嘉義特色藝術飯店，新悅有174間時尚客房，以熊家族為主題打造出24間風格迥異的熊家族親子主題房，房內擁有專屬溜滑梯、益智遊戲牆，讓小朋友能夠盡情享受，留下難忘的回憶。