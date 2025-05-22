快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣飯店界奧斯卡「最美飯店大賞」票選揭曉 嘉義市這2家獲選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
獲選全台最美飯店的嘉義市「安娜與國王酒店」。圖／聯合報資料照片
獲選全台最美飯店的嘉義市「安娜與國王酒店」。圖／聯合報資料照片

有台灣「飯店界奧斯卡」之稱的最美飯店票選競賽結束，阿里山腳下觀光興盛嘉義市有5家飯店入圍角逐，競賽結果揭曉，市府觀光新聞處說，獲選最美親子享樂獎是新悅花園酒店，最美風格設計獎為安娜與國王酒店，最美房間獎則新悅花園酒店、安娜與國王酒店均得。

觀新處說，每年易遊網舉辦的「台灣最美飯店大賞」被譽為「飯店界奧斯卡」指標性票選活動，每年吸引上百間飯店旅館同場競爭，角逐最美頭銜，今年第7屆舉辦。

嘉市有新悅花園酒店、嘉義福容voco酒店、天成文旅繪日之丘、安娜與國王酒店，以及里亞行旅共5家飯店旅館入圍，角逐最美稱號。

獲選的新悅花園酒店以嘉義在地自然元素，台灣黑熊、梅花鹿、嘉市花豔紫荊及阿里山等意象，打造具台灣嘉義特色藝術飯店，新悅有174間時尚客房，以熊家族為主題打造出24間風格迥異的熊家族親子主題房，房內擁有專屬溜滑梯、益智遊戲牆，讓小朋友能夠盡情享受，留下難忘的回憶。

鄰近傳統東市場「安娜與國王酒店」，5層樓建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條，泰式富麗堂皇酒店是打卡熱點，美景經網路打卡紅到國外，酒店主人發想設計與布置，靈感來自同名電影「安娜與國王」，有很多收藏品，每個場景像電影畫面，遊客入住有如秒飛泰國，置身泰國美麗風情，吸引泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮偕同夫人及友人慕名入住。

獲選全台最美飯店的嘉義市「新悅花園酒店」。圖／嘉市府提供
獲選全台最美飯店的嘉義市「新悅花園酒店」。圖／嘉市府提供

延伸閱讀

《捍衛任務：復仇芭蕾》安娜創造全新女英雄 《陰屍路》弩哥現身新戰場

28歲美女主播含冤離世　勞動部罕見出手揭內幕

台灣「飯店界奧斯卡」最美飯店票選競賽起跑 嘉義市5家飯店入圍

《捍衛任務：復仇芭蕾》顏值戰力全開：秀英太美、基哥太帥、安娜太殺

相關新聞

南瀛天文館迎端午 姓名有「端、午、屈、原」一字...享優惠

台南市南瀛天文館迎接端午連假，5月30日至6月1日推出「端陽瀛星願」系列活動，只要姓名有「端、午、屈、原」其中一字，憑證...

台灣飯店界奧斯卡「最美飯店大賞」票選揭曉 嘉義市這2家獲選

有台灣「飯店界奧斯卡」之稱的最美飯店票選競賽結束，阿里山腳下觀光興盛嘉義市有5家飯店入圍角逐，競賽結果揭曉，市府觀光新聞...

嘉義百年荔枝王不畏氣候變異逆勢結果 養活紀家三代...它還有首詩

端午節將近，應景水果荔枝受入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部公告嘉義縣荔枝天災現金救助，...

廣角鏡／賞花鼓 過端午

雲林縣褒忠鄉花鼓陣聞名全台。褒忠鄉長陳建名表示，24日將在大廍順天宮首次舉辦花鼓競賽，前三名總獎金上看7萬元，開放花鼓陣...

雲林褒忠花鼓文化節 將辦花鼓陣競賽總獎金7萬元

雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽...

臺南市永康區全民運動館開工 打造全齡運動新地標

為實踐「運動城市、幸福臺南」的願景，提供民眾優質、舒適、安全的運動環境，於5月12日正式開工，工程預計於115年中旬完工，以提供永康區居民嶄新運動休憩空間，讓市民享有高品質的運動服務。 臺南市長黃偉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。