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嘉義百年荔枝王不畏氣候變異逆勢結果 養活紀家三代...它還有首詩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受氣候異常天災，結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。記者魯永明／攝影
嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受氣候異常天災，結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。記者魯永明／攝影

端午節將近，應景水果荔枝受入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈影響，災損欠收嚴重，農業部公告嘉義縣荔枝天災現金救助，嘉義市荔枝也受災，但後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受災結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。

78歲荔枝園主人紀坤良說，受氣候變異影響，今年荔枝樹大多未開花授粉結果，欠收嚴重，2棵160多歲老樹「荔枝王樹」，反而不受氣候影響，結實纍纍，主因是樹形高大向陽，開花期未遇寒流，雖結實纍纍但採收期延遲，端節過後採收。

「荔枝樹可活多久？」讓人好奇，嘉義農試分所荔枝專家、園藝所主任張哲瑋博士說，黑葉荔枝樹最長壽紀錄，可以活到300多年，荔枝王非最高壽，只要管理得當，未遭病蟲害，荔枝仍可年年生產。

紀坤良指出，荔枝王枝苗繁殖逾萬株遍布全台，是黑葉品種荔枝開山祖，過去每逢端節前，社區舉辦「荔枝王祭」，近年停辦，半世紀前荔枝王養活全家人，荔枝每公頃產值10多萬元，比1棟透天厝4萬元還高。

紀坤良說，荔枝園種20多棵，2棵荔枝王是祖先從大陸福建帶來台栽種，養活紀家三代，荔枝王每棵產量逾千台斤，從荔枝王分枝樹苗子孫分布全台，荔枝王樹形高大，以前為防蟲害用蚊帳包覆果實，平均10粒才剩1粒可食用，每斤10多元，約當年工人1天工資，是有錢人才吃得起的水果，荔枝王果實汁多又甜，嘗鮮正是時候。

當年他父親腦筋動得快，以枝條包覆法技術繁殖枝苗，每天20多名工人負責枝苗生產，每枝賣10至15元，銷售枝苗逾萬，荔枝王子孫開枝散葉，有詩人為荔枝王賦詩「圓林珍寶荔枝王、碧葉丹皮大名揚、百歲蒼顏呈老態，子孫遍布傲寒霜」。

嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受氣候異常天災，結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。記者魯永明／攝影
嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受氣候異常天災，結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。記者魯永明／攝影
嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受氣候異常天災，結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。記者魯永明／攝影
嘉義市後庄里圓林仔社區2棵160多歲珍貴老荔枝樹「荔枝王」，是產量最多的黑葉品種開山祖，未受氣候異常天災，結實纍纍，主人紀坤良感到驚喜。記者魯永明／攝影

荔枝 工人 嘉義

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