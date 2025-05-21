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雲林褒忠花鼓文化節 將辦花鼓陣競賽總獎金7萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽，活動期間將有花鼓陣團演出及體驗活動，讓民眾也能親自感受花鼓陣的魅力

褒忠鄉發展花鼓陣文化行之有年，早年全鄉9村都有花鼓隊，各具特色，學校與社區也相繼成立花鼓隊，龍巖國小花鼓隊曾受邀到總統府前表演。

近年褒忠鄉人口老化、外流嚴重，鄉內花鼓隊成員年齡偏大，面臨傳承難題，鄉代會主席陳良俊表示，如何創新傳承，是未來推廣花鼓文化的重要課題。

褒忠鄉長陳建名表示，為傳承花鼓陣文化，本月24、31日將辦花鼓文化節，24日將在大廍順天宮首次舉辦花鼓競賽，前三名總獎金上看7萬元，當天更開放花鼓陣體驗，31日端午節當天在褒忠夜市將有「花鼓潮派對」，除有在地知名花鼓陣與知名表演團體，並有、親子氣墊樂園、趣味童玩互動區，活動精彩可期。

雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽。記者陳雅玲／攝影

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