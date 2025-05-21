雲林褒忠花鼓文化節 將辦花鼓陣競賽總獎金7萬元

雲林縣褒忠鄉的花鼓陣聞名全台，鄉公所為傳承花鼓陣，將於本月24、31日舉辦花鼓文化節，並祭出總獎金7萬元，首辦花鼓陣競賽，活動期間將有花鼓陣團演出及體驗活動，讓民眾也能親自感受花鼓陣的魅力。

褒忠鄉發展花鼓陣文化行之有年，早年全鄉9村都有花鼓隊，各具特色，學校與社區也相繼成立花鼓隊，龍巖國小花鼓隊曾受邀到總統府前表演。

近年褒忠鄉人口老化、外流嚴重，鄉內花鼓隊成員年齡偏大，面臨傳承難題，鄉代會主席陳良俊表示，如何創新傳承，是未來推廣花鼓文化的重要課題。