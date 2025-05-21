南科帶動善化停車一位難求 副議長：市中心蓋立體停車場

台南市善化因南科帶動人口成長快速，停車一位難求，地方爭取興建停車場，議員建議若善化派出所遷移與善化圖書館及善化衛生所共同興建大樓，原基地可蓋「立體停車場」兼多目標使用，解決市區停車一位難求；市府回應已在善化LM陽光電城興建多目標立體停車場，可停300輛車，議員建議會進一步評估。

台南市副議長林志展今天針對善化停車問題提出質詢，要求南市府在善化市中心興建立體停車場，以緩解善化地區停車問題。林志展表示，善化區人口因鄰近南科近年來增加快速，住商強度攀升使停車需求也與日俱增，許多居民和商戶在尋找停車位時常常遇到困難，此外，多目標建築設計也提供多元的使用功能，造福當地居民。

他表示，若善化派出所遷移與善化圖書館及善化衛生所共同興建大樓，則善化派出所現址，即善文段77地號，面積約265坪，屬商業區，鄰近善化市場與善化商圈，可蓋立體停車場，做多目標建築設計提供多元的使用功能，有效緩解當地居民和商戶長期以來面臨的停車困境，提升社區的交通便利性和生活品質。

南市交通局表示，為改善善化地區停車問題，市府已進行善化LM陽光電城多目標立體停車場興建，可停汽車300輛、機車230輛，預計明年上半年完工。至於議員提議相關案地後續將邀集相關單位研議評估辦理。

林志展指出，善化區圖書館不敷使用，地方盼蓋新圖書館，2003年遷移至善化市場大樓三、四樓使用，停車不易，影響後續發展，市民強烈訴求能易地遷建，經與市府也多次開會、會勘，有初步規畫，善化衛生所現址旁的「機3」機關用地(善化區光文段1073地號等六筆土地)， 並結合建物老舊的善化區衛生所用地整體規劃為一綜合大樓。

因「機3」機關用地為舊警察宿舍，原土地管理單位為警察局，且考量現有善化派出所建物老舊、動線不佳，近期有將善化派出所納入一同興建的規畫討論，請市府盡速將善化區圖書館結合善化派出所、衛生所及心衛中心的綜合大樓規畫報告定案、並爭取中央經費挹注。