三峽車禍後 雲林斗六將再增三路段人行道串連校園等處
日前三峽發生3死12傷重大車禍，台灣行人安全再度受到關注，雲林縣斗六市爭取大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，預計花費2年時間改善4.4公里的人行道設施，國民黨立委張嘉郡今邀內政部國土管理署會勘，國土署表示，落實「人本交通」理念，會全力支持。
斗六市公所去年已完成外環逾7公里人行道，今年再爭取大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，回應民眾對行人通行安全的期待，張嘉郡今與斗六市長林聖爵邀請國土署副總工程司蘇建隆、縣議員賴淑媛等人實地會勘。
林聖爵表示，斗六市這幾年已經做了很多人行道，讓斗六人行得更安全，這幾天大家都很關心三峽交通事故，為了創造更好的人行空間，且周遭國小的人行道也需要串連，市公所再提出三條人行道改善工程，串連校園、車站、市場等處，感謝立委張嘉郡等人幫忙爭取經費，期待完工後交通安全大幅提升，不再有憾事發生。
張嘉郡表示，此次人行道改善工程針對市區三條主要幹道，將串聯校園、車站、市場、公園等重要節點，未來對於上下學的學童、推嬰兒車的家長、以及行動不便的長者而言，將大幅提升日常通行的便利與安全，她承諾，未來會持續協助爭取資源，讓斗六成為宜居宜行的典範城鎮。
國土署副總工程司蘇建隆表示，他對於這次斗六3大人行道改善提案深受感動，斗六市政團隊打造「從無到有」的行人空間，並整合斷裂、零碎的通行區塊，充分展現對人本交通的重視與投入，希望大家都能有安全的行的環境。
斗六市大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，預計改善4.4公里的人行道設施，總經費約1億600萬元，獲得中央補助比例高達88％，林聖爵表示，將於2年內完成改善工程。
另三峽重大事故發生後，交通部擬重新檢討高齡高齡駕駛管理制度，張嘉郡認為，在國家逐漸走向高齡化的社會，政府必須正視這個問題，針對高齡駕駛人的身心能力評估與道路風險預防措施都必須通盤檢討，制度可以改變，但生命不能重來，千萬不能讓一場交通事故，成為社會安全網的破口。
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