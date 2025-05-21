三峽車禍後 雲林斗六將再增三路段人行道串連校園等處

日前三峽發生3死12傷重大車禍，台灣行人安全再度受到關注，雲林縣斗六市爭取大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，預計花費2年時間改善4.4公里的人行道設施，國民黨立委張嘉郡今邀內政部國土管理署會勘，國土署表示，落實「人本交通」理念，會全力支持。

斗六市公所去年已完成外環逾7公里人行道，今年再爭取大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，回應民眾對行人通行安全的期待，張嘉郡今與斗六市長林聖爵邀請國土署副總工程司蘇建隆、縣議員賴淑媛等人實地會勘。

林聖爵表示，斗六市這幾年已經做了很多人行道，讓斗六人行得更安全，這幾天大家都很關心三峽交通事故，為了創造更好的人行空間，且周遭國小的人行道也需要串連，市公所再提出三條人行道改善工程，串連校園、車站、市場等處，感謝立委張嘉郡等人幫忙爭取經費，期待完工後交通安全大幅提升，不再有憾事發生。

張嘉郡表示，此次人行道改善工程針對市區三條主要幹道，將串聯校園、車站、市場、公園等重要節點，未來對於上下學的學童、推嬰兒車的家長、以及行動不便的長者而言，將大幅提升日常通行的便利與安全，她承諾，未來會持續協助爭取資源，讓斗六成為宜居宜行的典範城鎮。

國土署副總工程司蘇建隆表示，他對於這次斗六3大人行道改善提案深受感動，斗六市政團隊打造「從無到有」的行人空間，並整合斷裂、零碎的通行區塊，充分展現對人本交通的重視與投入，希望大家都能有安全的行的環境。

斗六市大同路、民生南路與成功路三條人行空間改善工程，預計改善4.4公里的人行道設施，總經費約1億600萬元，獲得中央補助比例高達88％，林聖爵表示，將於2年內完成改善工程。