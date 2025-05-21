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輕軌負擔卓揆稱口誤 議員送黃敏惠「榮泰號」模型譏諷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高鐵嘉義站聯外輕軌經費負擔卓揆口誤事件延燒，市議員張敏琪（右）上午質詢送高雄輕軌「榮泰號」模型給市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
高鐵嘉義站聯外輕軌經費負擔卓揆口誤事件延燒，市議員張敏琪（右）上午質詢送高雄輕軌「榮泰號」模型給市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

高鐵嘉義站聯外輕軌經費負擔卓揆口誤事件延燒，議員張敏琪上午質詢送高雄輕軌「榮泰號」模型給市長黃敏惠，譏諷卓揆口誤是台灣史上最大詐騙，問黃「中央是否看藍綠辦事？乾脆加入民進黨算了」；黃敏惠說，「只要對嘉市有利，怎麼做我們都願意，改什麼顏色沒差異，重要的是要更出色。」

張敏琪播放行政院長卓榮泰國會答詢輕軌影片，批交通部長陳世凱會後說院長口誤打臉院長，因為院長答應中央負擔輕軌372億工程款，短短1天讓嘉義人期望落空，這是史上最大詐騙，陳世凱到高雄還說，「對高雄我們要特別偏心」，中央的偏心，讓嘉義人更傷心。

她送高雄輕軌「榮泰號」模型給黃敏惠，模型顏色綠白相間，表達嘉義人對輕軌「早日到站」盼望，嘉義輕軌「藍線」，所以中央不答應主政興建，中央看藍綠辦事，若改成深綠或墨綠線，中央會有意願，「中央是否看藍綠辦事？乾脆加入民進黨算了」。

黃敏惠說，「只要對嘉市有利，怎麼做我們都願意，對的事情我們要堅持。改什麼顏色沒差異，最重要是要出色，嘉義民主聖地，強調是非對錯要出色，希望卓院長堅持英明，做對的事情。」

黃敏惠表示，看到播放卓榮泰院長答詢輕軌影片，內心激動感慨。嘉義人講究誠信情義，卓榮泰國會民意殿堂承諾「中央願意負擔輕軌372億元工程經費」，卻在她開記者會表明願意負擔用地費用後，由交通部長出面說口誤反悔，形同詐騙，令人痛心。

「民無信不立」，黃敏惠說，政府承諾要落實，她引用2005年行政院發函交通部公文指出，交通部承諾BRT運量達目標就推動輕軌，20年過去，高鐵嘉義站卻是全國唯一沒軌道城市，讓人無法接受，卓揆口誤降低人民對政府的信任。

黃敏惠強調，嘉義人對輕軌願意和中央合作，也願意承擔，盼中央盡速兌現承諾，主政興建軌道，讓嘉義在大南方新矽谷計畫發揮影響，迎接南方城市榮景與產業發展契機。

高鐵嘉義站聯外輕軌經費負擔卓揆口誤事件延燒，市議員張敏琪（右）上午質詢送高雄輕軌「榮泰號」模型給市長黃敏惠。記者魯永明／攝影
高鐵嘉義站聯外輕軌經費負擔卓揆口誤事件延燒，市議員張敏琪（右）上午質詢送高雄輕軌「榮泰號」模型給市長黃敏惠。記者魯永明／攝影

黃敏惠 高雄輕軌 嘉義

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