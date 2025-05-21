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南市都發局推動城市美學 見證公園式管理走向森林式經營

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市官田區的大隆田文化生態園區已完成第一期景觀改善工程，第2期工程已啟動，將使功能與景觀再升級。記者鄭惠仁／翻攝
台南市官田區的大隆田文化生態園區已完成第一期景觀改善工程，第2期工程已啟動，將使功能與景觀再升級。記者鄭惠仁／翻攝

台南市官田區的大隆田文化生態園區已完成第一期景觀改善工程，第2期工程已啟動，將使功能與景觀再升級，構築自然生態與城市文化融合的景點。為了邁向永續性的森林化管理模式，也將舉辦工作坊，透過社區參與，見證城市綠地從傳統「公園式管理」走向「森林式經營」的轉變。

台南市都發局表示，在有限的預算下，第一期工程以提升基礎設施為目標，並重視生態保育，專注於排水系統的串接、打破部分原有營區硬磐與現地回填，不僅改善了土壤透水性，還實現了土方平衡，有效活化閒置空間、清除髒亂死角，還在東側增加動線串連、增設草坪、小型廣場以及點景植栽，密林生態系統也完整保存，實現了城市更新與自然共存的和諧平衡，使園區環境品質大幅提升。

正進行中的第2期工程進一步邁向功能與景觀的升級，東側與南側的主景樹群將被打造成為核心亮點，提供遊客更多自然休憩的空間體驗。同時，園區將強化網狀步道系統，新增多元化的路徑選擇，讓遊覽動線更加流暢、便捷。也針對積水問題，增設更多排水草溝與滯洪設施，以澈底改善園區水文系統。另，融入地方文化，結合周邊景點與資源舉辦工作坊，打造兼具自然體驗與服務功能的多元化園區。

都發局長林榮川表示，為推動大隆田生態文化園區邁向更具永續性的森林化管理模式，預定於6月6日舉辦工作坊，期待藉此強化社區參與與管理知識的交流，讓園區不只是綠地，更成為自然教育與生態共生的實驗場。

工作坊分兩場，上午場是「枝葉園圃應用管理」技術，透過實地操作，學習如何將園區中的枯枝落葉就地轉化為有機資材，並藉此建構具生態功能的園圃，為未來園區森林化管理奠定基礎。下午場是「昆蟲旅館共築行動」，引導參加民眾認識益蟲的生態價值，並製作專屬的昆蟲旅館。

活動全程提供基本手作素材與工具，參加的民眾僅需攜帶水壺與遮陽用品，並穿著適合戶外活動的服裝即可。完成的昆蟲旅館可選擇攜回家中，或安置於園區，留下自己的生態印記。活動報名連結：https://forms.gle/vp3uJ4hMFBS32tU56

永續 景點

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