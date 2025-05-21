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少子化大缺工迎畢業季 周末嘉義市大型徵才最高月薪上看70K

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
勞動部勞發署嘉義就業中心周末24日上午9時30分至中午12時30分，在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動。圖／嘉義就業中心提供
勞動部勞發署嘉義就業中心周末24日上午9時30分至中午12時30分，在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動。圖／嘉義就業中心提供

下月畢業季，勞動部勞發署嘉義就業中心為補實嘉義產業人力缺口，周末24日上午9時30分至中午12時30分，在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動，共31家優質廠商、提供逾800 個就業機會，最高月薪上看70K。

徵才產業涵蓋半導體、智慧科技、工業製造、住宿餐飲、批發零售等產業；響應ESG永續發展，活動全程無紙化、數位化，鼓勵民眾可先加入嘉義就業中心LINE@官方帳號，線上填寫履歷及預約面試

活動邀請首家進駐嘉義大埔美園區的半導體上游材料廠商「晶成材料」，祭出高薪要找各類工程師，全薪加津貼、年薪最高可達70萬元。有台版迪士尼之稱的歐樂沃築夢城堡，預計下半年開幕，徵才釋出各部門主管、餐廳副主廚、生管人員及咖啡廳餐飲服務人員等職缺。

結合無人機與AI技術創新公司航見科技，祭出高薪誠徵多項職務，其中資深機構工程師可採遠端工作，實現在家工作理想；新農科技溪口廠也開出薪資最高7萬元要找產線主管，鼓勵在外工作嘉義子弟、返嘉就業定居。

嘉義就業中心主任李奇玟說，徵才活動連續3年採用智慧E化面試系統，今年持續優化整合時下最普及的通訊軟體LINE，民眾只需搜尋並加入嘉義就業中心LINE@官方帳號，就可直接在選單中查詢活動資訊、瀏覽廠商職缺、填寫線上履歷、預約廠商面試，完成預約後即可於活動當日，前往會場之面試等候區等候叫號，還能透過LINE查詢各家廠商面試進度、節省等候時間。

本次徵才系統更導入智能聊天機器人，民眾可透過與機器人的問答互動，取得活動詳情、廠商名單、交通資訊、常見問題解答等，享受24小時不間斷的智能客服，體驗數位就業新世代。

活動當日為使民眾做好面試準備，除有專業師資提供履歷健檢、模擬面試等服務，現場還設置AI職涯諮詢室，運用超夯軟體ChatGPT，透過民眾的手相、面相進行分析，提供客製化的求職建議。

還有職訓大觀園、創客DIY手作教室，職業訓練3D列印體驗、藺草飲料提袋製作課程及AI職涯諮詢師等豐富內容，歡迎民眾踴躍參加，前500名參加者、每人可領取和牛招待券1張。活動當天請由新生路飯店入口搭乘電梯抵達活動會場，詳情可透過加入LINE@官方帳號了解，或來電嘉義就業中心（05）2240656洽詢。

勞動部勞發署嘉義就業中心周末24日上午在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動，民眾只需搜尋並加入嘉義就業中心LINE@官方帳號，就可直接在選單中查詢活動資訊。圖／嘉義就業中心提供
勞動部勞發署嘉義就業中心周末24日上午在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動，民眾只需搜尋並加入嘉義就業中心LINE@官方帳號，就可直接在選單中查詢活動資訊。圖／嘉義就業中心提供
勞動部勞發署嘉義就業中心周末24日上午9時30分至中午12時30分，在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動。圖／嘉義就業中心提供
勞動部勞發署嘉義就業中心周末24日上午9時30分至中午12時30分，在嘉市耐斯王子大飯店5樓宴會廳，舉辦「數位永續、薪在嘉義」徵才活動。圖／嘉義就業中心提供

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