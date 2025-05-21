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端午節近荔枝卻因氣候變異災損欠收 嘉縣啟動果樹現金救助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府會同台南農改場、嘉義農試所、果農及立委蔡易餘助理會勘產區荔枝災損。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣府會同台南農改場、嘉義農試所、果農及立委蔡易餘助理會勘產區荔枝災損。圖／蔡易餘服務處提供

去年底入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈，導致高接梨、改良種芒果、荔枝、酪梨等大多無法授粉結果，嘉義縣府會同台南農改場、嘉義農試所及果農會勘，災損程度達2成以上，報農業部啟動天然災害現金救助，端午節應景水果荔枝災損欠收嚴重，連嘉義農試所部分荔枝也未結果。　

嘉縣府說，農業部公告嘉縣為辦理酪梨及荔枝3月中旬低溫農業天然災害現金救助地區，產地集中竹崎、中埔及番路鄉，救助損失率達20%以上者，依救助額度救助，未達20%不救助。救助額度：酪梨每公頃8萬元；黑葉荔枝每公頃6萬2000元；玉荷包荔枝、糯米荔枝、玫瑰紅荔枝等新品種荔枝每公頃10萬元。

災損產區鄉鎮公所20日起至6月3日止，受理農民申請辦理現金救助，假日得照常受理農業天然災害救助申請。嘉義農試所說，氣候變異，冬天冷天數長，早開花的荔枝品種大多無法授粉開花結果；荔枝果農說，原期待荔枝花開茂盛豐產，結果端節前未結果，災損嚴重。

嘉義農試所說，荔枝是夏季盛產水果，屬無患子科的常綠果樹，台灣栽培面積約1萬2800餘公頃，主要分布新竹以南，年產值約達17億以上，荔枝產期從5月至7月中旬，由南往北順移，品種以「黑葉」為主佔全部面積9成。

縣府農業處說，氣候變異，今年多項果樹達災損救助，包括高經濟高接梨、改良種芒果、荔枝、酪梨，已陸續公告受理災損現金救助申報，山區另項農作物龍眼也傳出不開花結果，近日安排勘查。為減輕農民氣候變異災損，農業部辦理農作保險補助，目前高接梨辦理保險，果農保險可獲理賠。

去年底入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈，導致荔枝大多無法授粉結果。圖／蔡易餘服務處提供
去年底入冬到年初氣候異常，寒害降雨冷熱交替劇烈，導致荔枝大多無法授粉結果。圖／蔡易餘服務處提供

荔枝 災損 嘉義

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