確定了！雲林睽違12年自辦跨年晚會 不排除邀請韓團

雲林縣府睽違12年，今年底將自辦跨年晚會，在議會定期會追加編列預算3千萬元，民進黨多位議員一度因事先未充分討論反對，後經縣府說明後，大會三讀通過追加預算案，縣府表示，會努力爭取超強卡司，不排除邀請韓團演出。

雲林縣已有12年未自行辦理大型跨年晚會，突提出要追加預算自辦，民進黨議員張維崢表示，他不反對舉辦跨年晚會，但3千萬元不是小數目，要怎麼把錢用在刀口上，帶來最大的經濟效益，縣府應該說清楚，如果辦不出特色，無法讓雲林一鳴驚人，不如不辦，因為形同一晚燒掉3千萬元，議員洪如萍則建議專案報告說明。

無黨籍議員蔡東富說，他支持舉辦跨年晚會，但財源有沒有問題、卡司陣容、如何爭取全國曝光度，要為雲林帶來多少人潮，應清楚說明；縣議員黃文祥則要求交通疏運及動線需妥善規畫。

民進黨議員蔡岳儒一度認為該筆預算應悉數刪除，他解釋，該案事先未充分討論，且有違預算法追加要件的疑慮，但經主計處、縣長張麗善親自說明後，站在行銷雲林的立場，他願支持。最後議會三讀通過追加3千萬元預算，一毛未刪。

張麗善表示，辦理跨年晚會是許多鄉親的期待，縣府為舉辦全運會斥資21億元打造虎尾高鐵田徑場，希望後續能舉辦更具吸引力的大型活動，跨年晚會將是重要示範機會。

她感謝議會通過追加預算案，包括交通疏運、周邊市集、景點與農特產品推展，都會妥善規畫，讓跨年晚會能成功帶動人潮，讓雲林人有尊嚴、有小確幸，對跨年充滿期待。