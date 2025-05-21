台南捷運深綠線獲議會支持 將送交部審查

台南市交通局昨向議會報告捷運深綠線可行性研究案，獲議會支持，將盡速完成報告送交通部審查，議員要求與新化連接、與台鐵新市車站銜接，及南科振動等問題都應納入評估，交通局指已邀請南科管理局加入研究團隊，未來進入環評都是重點審查項目。

交通局長王銘德表示，深綠線全長約21.3公里，工程預算估逾938億元。採高架跨座式單軌系統，沿高鐵橋下台39線往北延伸，行經歸仁、永康、新化、新市、南科，終點銜接台鐵善化站，規畫設置14座車站及1座善化機廠，串聯南科與沙崙綠能科學城兩大產業園區。

14站預計站址為，歸仁和順路口、保吉路口、新化大智路口、新化中山路口、新化北勢、新市台1線、新市社會住宅、民生路轉新港社大道、南科管理局、南科九路、FG特定區、善化戶政事務所（駐車場）、善化高中、善化火車站。

議員關切捷運能否進入新化市區，與台鐵新市站銜接，還有南科振動等問題，王銘德表示，會透過公共運輸整合服務及轉乘。另外他也指出，噪音與振動問題，環評時會依模擬結果研擬減振措施。