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雲林縣取締占用人行道 斗六鎖定西市場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣斗六市公所昨與警方在外環道進行大規模取締占用人行道的行為。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所昨與警方在外環道進行大規模取締占用人行道的行為。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六市公所一年來取締500多件汽機車占用人行道，並舉報40多件私人物品占用，但持續有民眾違規占用人行道，市公所昨與警方在外環道進行大規模取締，宣示將每周巡查、取締，把人行道空間還給行人，並預告下一清道重點為斗六市西市場周邊。

斗六市公所爭取內政部國土署提升道路品質前瞻計畫補助，去年在外環道完成逾7公里長的人行道拓寬兼停車及公共設施帶改善，讓行人能安心在人行道行走，但完工不久，即發現有民眾占用人行道，近日人行道違停與雜物占用情況日趨嚴重。

市長林聖爵表示，市公所宣示公共空間回歸公眾使用，公權力不容挑戰，接下來每周都會派員巡查及取締，強力清除，並預告下個清道重點為斗六市西市場周邊，但現場有商家反映考量經營需求，希望能有彈性空間。

市公所公用課表示，根據道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，任何人在道路（包括人行道、騎樓）上堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，除責令行為人即時停止並消除障礙外，可處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。

因近期正辦理斗六市西市場道路排水改善工程，為確保工程順利進行與交通順暢，將同步加強周邊區域交通秩序管理，優先針對市場周圍整頓，包含大同路、中山路、西平路及民生路等主要幹道拖吊與違規取締作業，後續將逐步擴大至全市範圍，建立長效的管理與稽查機制。

雲林 斗六 人行道

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