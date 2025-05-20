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男生溺水女生奮力救起 「520」結婚登記守護對方一生

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
浪漫520，有224對新人在台南完成結婚登記。圖／台南市政府提供
浪漫520，有224對新人在台南完成結婚登記。圖／台南市政府提供

5月20日象徵「我愛你」，台南市共有224對新人選在這一天完成結婚登記。為讓這份幸福更加難忘，各戶政事務所特別打造浪漫拍照專區，準備手拿板與拍照小道具，並致贈精美小禮物，祝福每對新人攜手展開人生新篇章。

新人高先生與林小姐在學甲戶政事務所完成登記。他們是大學森林系同班同學，畢業前夕開始交往，畢業後分居桃園與台南，展開南北奔波的遠距戀情。交往期間，兩人曾一同挑戰泳渡日月潭，高先生一度溺水，林小姐不顧危險將他救起，高先生決定用一生守護對方，兩人交往將近4000天，終於在親友見證下，於「虱目魚飯店」結婚牆前，見證愛情修成正果。

在安南戶政事務所完成登記的周先生與關小姐，是從地球另一端的澳洲相識相戀。兩人當年在澳洲打工，因分租房子結緣，在異鄉互相扶持，感情日益深厚。今年趁返台探親，趕上520的結婚潮，便決定在這一天締結連理，未來也將攜手飛回澳洲，續寫屬於兩人的幸福故事。

市長黃偉哲表示，市府近年積極推動友善婚育政策，從提高生育獎勵金、擴大托育補助，到設置溫馨浪漫的拍照空間，盼讓新人在台南感受到幸福生活的起點與市府的用心。

民政局統計，今年520登記結婚人數最多的地區為北區24對，其次為南區22對，安南區則有21對。

民政局長姜淋煌也提醒民眾，現行制度已由「儀式婚」轉為「登記婚」，僅有完成戶政登記的婚姻才具有法律效力，民眾若先辦婚宴，別忘了依法完成登記程序。

浪漫520，有224對新人在台南完成結婚登記。圖／台南市政府提供
浪漫520，有224對新人在台南完成結婚登記。圖／台南市政府提供
浪漫520，有224對新人在台南完成結婚登記。圖／台南市政府提供
浪漫520，有224對新人在台南完成結婚登記。圖／台南市政府提供

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