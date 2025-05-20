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北港武德宮發送平安粽 台塑企業送端午關懷禮金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港武德宮和雲林婦幼關懷協會發送財神爺加持過的平安粽給弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮和雲林婦幼關懷協會發送財神爺加持過的平安粽給弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影

今天是5月20日（諧音我愛你），象徵溫情5月的意涵，台塑企業的台塑化、台塑、南亞及台化4大公司今天攜手紅十字會推行「520我愛您端午送暖」公益，把端午關懷禮金送達各弱勢家戶。另外，雲林縣婦幼關懷協會也與北港武德宮捐贈3500顆經財神加持的「平安粽」給雲林家扶中心，5月愛心粽處處飄香。

台塑企業今天逐戶發放每戶3000元端午關懷禮金給麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠、彰化大城等麥寮廠區週邊7鄉鎮的低收入戶。雲林縣紅十字會也派出長照專業人員同步深入社區，進行長照需求的初步諮詢或評估，作為提供照顧資源依據。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，今年選特別選在5月20日這個象徵「我愛您」的日子展開端午送暖，以實際行動展現對鄉親關懷，把愛和溫暖送到家，別具意義。

另外，雲林縣婦幼關懷協會今天也與北港武德宮推出「平安粽飄香，送暖到身旁」，將發送3500顆由武德宮財神爺加持的平安粽給夜光天使、家扶中心北港區扶助家庭及北港區長者與弱勢家庭。

北港武德宮主委林安樂感謝縣議員蔡岳儒發起這項端午送愛行動，如今已邁入第12年。藉由武財公的慈悲精神，關懷弱勢，今年的平安粽不僅是一份餐點，更象徵著社會的關懷與守護。

蔡岳儒表示，發放平安粽走過10多個年頭，即使疫情暫停，但溫情從未中斷，每顆簡單的粽子，包進了溫暖的味道，感謝武德宮長期協助。婦幼協會理事長許淑盆也希望端午不只是發粽子的節日，更是人與人之間溫暖的連結。

雲林家扶中心主任廖志文表示，近年原物料上漲，市售粽子一顆40元，對經濟弱勢家庭也是負擔，感謝大家讓扶助家庭也能歡喜過端午。

北港武德宮和雲林婦幼關懷協會發送財神爺加持過的平安粽給弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮和雲林婦幼關懷協會發送財神爺加持過的平安粽給弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
台塑企業挨家挨戶致贈端午關懷禮金，並結合雲林紅十字會協助提供長照等相關資訊。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業挨家挨戶致贈端午關懷禮金，並結合雲林紅十字會協助提供長照等相關資訊。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業挨家挨戶致贈端午關懷禮金，並結合雲林紅十字會協助提供長照等相關資訊。記者蔡維斌／翻攝
台塑企業挨家挨戶致贈端午關懷禮金，並結合雲林紅十字會協助提供長照等相關資訊。記者蔡維斌／翻攝
北港武德宮和雲林婦幼關懷協會發送財神爺加持過的平安粽給弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮和雲林婦幼關懷協會發送財神爺加持過的平安粽給弱勢家庭。記者蔡維斌／攝影

雲林 粽子 北港

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