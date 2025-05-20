北港武德宮發送平安粽 台塑企業送端午關懷禮金

今天是5月20日（諧音我愛你），象徵溫情5月的意涵，台塑企業的台塑化、台塑、南亞及台化4大公司今天攜手紅十字會推行「520我愛您端午送暖」公益，把端午關懷禮金送達各弱勢家戶。另外，雲林縣婦幼關懷協會也與北港武德宮捐贈3500顆經財神加持的「平安粽」給雲林家扶中心，5月愛心粽處處飄香。

台塑企業今天逐戶發放每戶3000元端午關懷禮金給麥寮、台西、四湖、崙背、東勢、褒忠、彰化大城等麥寮廠區週邊7鄉鎮的低收入戶。雲林縣紅十字會也派出長照專業人員同步深入社區，進行長照需求的初步諮詢或評估，作為提供照顧資源依據。

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑指出，今年選特別選在5月20日這個象徵「我愛您」的日子展開端午送暖，以實際行動展現對鄉親關懷，把愛和溫暖送到家，別具意義。

另外，雲林縣婦幼關懷協會今天也與北港武德宮推出「平安粽飄香，送暖到身旁」，將發送3500顆由武德宮財神爺加持的平安粽給夜光天使、家扶中心北港區扶助家庭及北港區長者與弱勢家庭。

北港武德宮主委林安樂感謝縣議員蔡岳儒發起這項端午送愛行動，如今已邁入第12年。藉由武財公的慈悲精神，關懷弱勢，今年的平安粽不僅是一份餐點，更象徵著社會的關懷與守護。

蔡岳儒表示，發放平安粽走過10多個年頭，即使疫情暫停，但溫情從未中斷，每顆簡單的粽子，包進了溫暖的味道，感謝武德宮長期協助。婦幼協會理事長許淑盆也希望端午不只是發粽子的節日，更是人與人之間溫暖的連結。