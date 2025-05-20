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「虎尾潮」河川園區即將完工 水利署與虎科大簽署共管MOU

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影

雲林縣最大的親水河岸公園「虎尾潮」工程積極展開，第1期工程即將在今年九月完工，為解決未來廣大園區的維管，水利署今天和緊鄰園區的虎尾科技大學簽訂合作意向書，雙方規畫在虎尾鐵橋旁高灘地攜手推動包括河濱運動平台、食農教育區、多功能大草坪、青埔分洪道與草生地景等，創造國內學、政共管河川園區的首例。

水利署為整治北港溪虎尾段河川氾濫危害市區，兩年前推動「虎尾潮」河岸治理工程，開國內水利治理先河，採取國際競圖方式，投注高達九億餘元，建造雲林最大的多功能河岸公園。

工程進程迅速，廣達26公頃的第1期園區即將在今年9月完工，這也是雲林歷來最大的河川公園化治理工程，對於未來廣大園區維管，成為一大課題，水利署決定將園區與鄰近的虎尾科大共同維管，讓園區得以永續

今天在行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆及水利副署長王藝峰共同見證下，由虎尾科技大學校長張信良與水利署第五河川分署長吳明華共同簽署「推動北港溪虎尾堤段永續水域環境」合作意向書。

王藝峰指出，「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」為全國首度採國際競圖的水利工程，由國內外知名團隊共同設計，五河分署負責執行。該計畫整合逕流分擔及在地滯洪理念，提升城鎮面對極端氣候的調適能力，目標是將虎尾鎮打造為台灣韌性城鎮水岸縫合的典範。

吳明華表示，即將完工的1期園區位於虎尾鐵橋高灘地面積約26公頃，園區內將有運動、休閒、賞景並延伸虎科大體育場的「河濱運動平台」、「食農教育區」；還有「綠色大階梯」及可供舉辦活動表演的「多功能大草坪」；也有增進水岸防洪空間與濕地生態多樣性的「青埔分洪道」及「草生地景」，將為北港溪水岸帶來全新的樣貌。

水利署指出，為維護園區永續，選擇與相鄰的虎科大合作，把園區融入休閒食農與運動教學，擴展校園腹地，實為河川治理維護的創舉也是一大突破。

校長張信良指出，這次與五河分署合作，展現了「高教深耕大學社會責任實踐（USR）」的經驗與能量，進一步推動環境教育與地方創生，學校有農業科技系、永續發展暨社會責任處等單位，未來將結合校方資源及教研量能，帶動青年與社區參與，實現韌性與永續兼具的城市願景。

虎尾潮第二、三期工程將針對一期工程再做延伸進行動線串聯，包括安慶圳進行景觀與蓄水池等工程，預計6、8月陸續動工。水利署指出，完工後青埔分洪道將由縣府管理，圳路部分由五河分署管理，河川區域則由虎科大協助維護，未來相關管理經費，水利署責無旁貸會盡力協助。

水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署副署長王藝峰與虎尾科技大學校長張信良握手，表達合作共管虎尾潮河川園區的意向，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署副署長王藝峰與虎尾科技大學校長張信良握手，表達合作共管虎尾潮河川園區的意向，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影
水利署開國內先河採國際競圖執行「虎尾潮」河川治理工程，即將完工，更進一步與虎尾科技大學簽訂合作意向書，立下學、政共管河川園區的創舉。記者蔡維斌／攝影

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