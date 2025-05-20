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雲林集團結婚最大獎送蜜月機票 35對新人今520步上紅毯
雲林縣政府為扭轉人口減少逆境，鼓勵民眾結婚生子，今在斗六市三好國際酒店舉辦集團結婚，35對新人在眾人祝福下步入紅毯，現場洋溢幸福氣氛，縣長張麗善表示，雲林這幾年積極打造育兒環境，期待新人盡快生兒育女，為雲林添加生力軍。
今天是5月20日，雲林縣政府取其「520我愛你」之意，舉辦集團結婚，張麗善率縣府團隊祝福新人步入紅毯，新人杜易宸、林鈺真兩人因為參加北港燈會相識，今天特別穿上朝天宮轎班服裝走紅毯，令在場民眾眼睛為之一亮。
民政處長蕭德恕表示，今年特別為每對新人準備價值超過萬元的精緻伴手禮，內容包含日興堂囍餅、雲林縣農會、虎尾鎮農會、瑞春醬油、肉品市場、丹露蜂蜜、玉山碾米、養之源、李記烏魚子等品牌的祝福，並有抽獎活動，最大獎項為首爾來回蜜月機票補助3萬元，以及55吋電視、烘衣機等好禮，讓新人滿載而歸。
張麗善表示，姻是人生的重要階段，縣府舉辦集團婚禮，提供新人溫馨而難忘的開始，鼓勵年輕人返鄉成家，扎根雲林，這幾年縣府持續優化育兒環境，期待新人盡快升格新手爸媽，為雲林增加生力軍。
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