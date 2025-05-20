快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

嘉義余慈爺公廟祝壽 8百棚布袋戲、歌仔戲酬神

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉縣鹿草余慈爺公廟今天舉辦余慈爺聖誕千秋祝壽大典，廟方估計信眾聘請逾800棚布袋戲歌仔戲演出酬神，戲棚擠滿廟四周道路，高鐵下方台37線路肩綿延百公尺都是布袋戲棚。

鹿草鄉公所告訴中央社記者，每年農曆4月23日是余慈爺誕辰，廟四周會出現數百上千的酬神戲棚，余慈爺公廟也因此聞名。

廟方人員說，今年登記參加祝壽大典的戲棚，約600、700棚，加上未登錄的總數超800棚，比去年少一些，熱鬧情景會持續1週。

余慈爺公廟四周數百棚布袋戲、歌仔戲齊聚情景，吸引不少人來拍照；林姓民眾說，高鐵下方台37線路肩綿延數百公尺都是布袋戲棚滿壯觀的，在其他廟會未曾見過如此場景，特別來拍照記錄一下。

公所指出，余慈爺公廟位於鹿草後寮，臨近台82線快速道路鹿草交流道，廟左側為高鐵，主祀余慈爺，本名余慈，字公望，為鄭成功部將屯兵諸羅，建樹良多，後因戰事殉難，後寮民眾於1970年左右建廟奉祀。

高鐵 歌仔戲 布袋戲

延伸閱讀

打通台中大甲日南高鐵橋下通道 市府同意年底發包半年完工

影／土石流沖毀鐵軌宜花路斷 宜蘭議長：蓋高鐵需審慎評估

嘉義獨立山雷陣雨釀落石 砸中女登山客喪命 林保署封閉步道

西康高鐵 全線隧道貫通

相關新聞

三百年歷史嘉義「道爺圳」上游景觀環境再造啟用

擁有三百年歷史的嘉義道爺圳，嘉義市政府歷經兩階段、歷時三年的整體改造後，煥然一新。19日於現地舉辦「嘉義市道爺圳上游景觀環境改善工程」竣工典禮，由嘉義市長黃敏惠與貴賓共同啟用，道爺圳再造結合生態工法、

台南擺脫6都肥胖比例最高城市 推升級版運動健康護照

台南市已擺脫6都肥胖比例最高城市的名聲，市政府今推出升級版「台南運動健康護照計畫」，以「愛哩健康」為口號，並與 Joii...

雲林台西海口大排防洪20年未更新 災害連連今以1.5億元動工改善

雲林縣台西鄉海口大排盡管縣府在出海口段設置抽水機組及防潮閘門，但排洪量能不足，20多年來依舊逢雨必淹，造成鄰近養殖區和居...

守護海岸人工設施一再被摧毀 環團擔心台南七股潟湖成為彰濱海岸

台南市青山港汕、網仔寮汕守護著北門潟湖與七股潟湖，但不敵極端氣候及颱風的風暴潮，持續遭到摧殘與破壞，市府正在青山港汕設置...

雲林斗六取締人行道占用 斗六西市場周邊成下波取締重點

雲林縣斗六市公所一年來已取締500多件汽機車占用人行道，並舉報40多件私人物品占用，但持續有民眾違規占用人行道，市公所今...

她揪友實踐「林俊憲看板酒精路跑」 2.1公里遇15個看板

曾代表台灣民眾黨參選台南市議員的黨代表江明宗有資訊專長，他製作「台南看板地圖」，整理出民進黨立委林俊憲在台南市的看板累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。